Matchfixing in het voetbal: een 3-0 nederlaag op bestelling

Achter de microfoon staat een strijdbare man. Maar ook een man in wiens woorden een tikje moedeloosheid doorklinkt. Theo van Seggelen, tot voor kort secretaris-generaal van de internationale spelersvakbond Fifpro, stroomt over van verontwaardiging als hij, na de première, de documentaire Fixed van commentaar voorziet. Hij fulmineert dat er veel te weinig aandacht aan matchfixing wordt geschonken. „Het is big business, maar bijna niemand maakte zich er zorgen over.”

Van Seggelen staat voor het scherm van zaal 11 in een Amsterdamse bioscoop, waar nog geen tachtig genodigden even daarvoor hebben gezien hoe de vriendschappelijke interland Bahrein-Togo in 2010 een speelbal van matchfixers werd. Een wedstrijd waarin Togo speelde met een spookelftal van veredelde amateurs en die geregisseerd werd door Wilson Raj Perumal. De Singaporese matchfixer verdiende aan het duel naar eigen zeggen een half miljoen euro.

Fixed vertelt een onthutsend verhaal over een duistere wereld waartegen Van Seggelen jarenlang strijd heeft geleverd. Maar hoe schrijnend en schokkend zijn ervaringen ook waren, nooit kreeg hij gehoor bij de wereldvoetbalbond FIFA. Op het hoofdkantoor in Zürich bleven ogen en oren structureel gesloten. Niet verwonderlijk, want de bestuurders bleken onder leiding van oud-voorzitter Sepp Blatter zelf oneindig corrupt en hadden geen belang bij de aanpak van matchfixing.

Pure winst

Onder leiding van de nieuwe voorzitter Gianni Infantino staat matchfixing bij de FIFA volgens Van Seggelen weer op de agenda, wat hij als pure winst ervaart. Er is tenminste weer aandacht voor deze donkere kant van het voetbal. Maar het probleem is nog steeds enorm, vooral gestuurd vanuit Azië en Rusland. „Na drugshandel is dit de grootste criminele business, waarin miljarden omgaan”, zegt Van Seggelen, die als adviseur nog altijd aan Fifpro is verbonden.

De documentaire heeft Van Seggelen met veel aandacht en vooral veel instemming bekeken. Het geeft voortreffelijk weer hoe matchfixing werkt. Alleen, het is een minuscule weergave van het probleem. Maar hij mag niet klagen, redeneert Van Seggelen; alle aandacht voor matchfixing is winst.

Achter de microfoon wordt hij na afloop steeds emotioneler, de voormalige profvoetballer smeekt bijna om meer aandacht voor deze vorm van mafiose manipulatie. Zijn boosheid en verontwaardiging is onmetelijk, vertelt hij even later. Evenals zijn frustratie over de complicaties bij opsporing. Want ook voor politieorganisaties als Interpol en Europol is matchfixing moeilijk te bestrijden.

De spookwedstrijd Bahrein-Togo is een significant voorbeeld van beïnvloeding. Wilson Raj Perumal, die een bedrijf in oefeninterlands runt, vond in opdracht van Bahrein op het laatste moment een tegenstander: Togo. Probleem was dat op de bewuste datum, 7 september 2010, de internationals van het Afrikaanse land niet beschikbaar waren. Maar Perumals liaison, voetbalcoach Bana Tchanilé, regelde op eigen houtje een compleet Togolees amateurteam, dat afreisde naar de Bahreinse hoofdstad Manama. Daar speelde zich een kolderieke wedstrijd af.

Omgekochte arbiter

De interland tussen twee ongelijkwaardige nationale ploegen eindigde in 3-0, een eindscore waarbij Perumal zou cashen en die tot stand kwam met hulp van een omgekochte scheidsrechter uit Niger.

Josef Hickersberger, de toenmalige bondscoach van Bahrein, kon zich nog zo opwinden over het niveau van de wedstrijd, de belabberde tegenstand en de vele dubieuze beslissingen van de arbiter, het bleef 3-0. Maar hij had geen idee dat de wedstrijd was beïnvloed, zegt Hickersberger in de documentaire.

Het was voor Perumal nog wel even spannend of het bij 3-0 zou blijven, omdat die stand zo’n twintig minuten voor tijd al was bereikt en de tegenstand van Togo dermate zwak was, dat een hogere score aannemelijk was. Maar dankzij wat telefoontjes aan coach Tchanilé, die voor zijn leven geschorst zou worden, en overleg via hem met de scheidsrechter kreeg de matchfixer alsnog zijn gewenste uitslag.

Bijzonder aan de documentaire van de Nederlandse bedenker Yves Kummer, makers Koen van Nol en Thomas Ruigrok en cameraman Jasper Faber, is dat zij Perumal voor de camera wisten te krijgen. Het kostte vijfduizend euro om hem te kunnen interviewen, maar zijn verhaal is even onrustbarend als stuitend.

Honderd duels

Perumal vond het bijzonder dat hij alleen over Bahrein-Togo werd ondervraagd – „ik heb wel honderd wedstrijden gefixed”. De man die in Finland een gevangenisstraf kreeg wegens matchfixing en in Hongarije in een getuigenbeschermingsprogramma zit, ontleedt in Fixed in grove lijnen het mechanisme achter matchfixing. Veruit het interessantste deel van de documentaire.

Theo van Seggelen Foto Olivier Hoslet/EPA

Hoewel in Fixed een klein tegeltje wordt gelicht, vindt Van Seggelen het vooral belangrijk dat het onderwerp weer onder de aandacht wordt gebracht. Dat kan niet genoeg, vindt hij, want het sportieve bedrog is de wereld nog lang niet uit. Waarna hij voorbeelden noemt van voetballers die bedreigd worden als ze niet meewerken aan dubieuze praktijken. Matchfixers deinzen er dan niet voor terug om spelers te dreigen met het belagen van familieleden.

De documentaire Fixed - A Football Comedy is donderdag 1 oktober om 20.30 uur te zien bij Ziggo Sport.