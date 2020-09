Leden FNV Spoor verwerpen NS-plan inkrimping

Een overweldigende meerderheid van 93 procent van de leden van FNV Spoor heeft een plan van de directie van NS verworpen om banen te schrappen. Dat meldt de vakbond woensdagmiddag. De leden willen nu dat de bond een eisenpakket voorlegt aan NS.

Mocht de spoorwegvervoerder daar niet mee instemmen, dan is het merendeel van de FNV-leden bereid om actie te voeren. Vanwege de gevolgen van de coronavirusuitbraak wil NS de komende vijf jaar 2.500 banen schrappen, zo’n 14 procent van het personeelsbestand. Dat moet zo veel mogelijk gebeuren volgens natuurlijk verloop en het liefst zonder gedwongen ontslagen.

Flexibel

Bestuurder van FNV Spoor Henri Janssen hekelt vooral dat NS volgens hem wil dat medewerkers zich nog flexibeler opstellen dan normaal. „De NS wil veel loketten sluiten, van dertig naar tien servicestations en op alle treinen slechts één conducteur. Het is een maatschappelijke organisatie, met als belangrijke taak Nederland op een veilige manier mobiel te houden”, zegt de bestuurder. „Ook heeft de NS een cruciale rol in de duurzaamheidsdoelen van Nederland. Krimp zou ook een rem zetten op deze vergroeningsambities.”

In het eisenpakket komt onder meer een behoud van werkgelegenheid te staan, waardoor volgens FNV Spoor „de kwaliteit en sociale veiligheid voor de reizigers behouden blijft, behoud van loon, pensioenopbouw en de ouderenregeling uit het pensioenakkoord”. Janssen zegt open te staan voor onderhandelingen met NS, maar vindt het bod dat er nu ligt te karig.

NS

FNV is de grootste vakbond met NS-medewerkers. De komende 24 uur komen kleinere bonden met hun reacties op de plannen. Wanneer alle berichten binnen zijn, gaat de NS zich beraden op een reactie.

NS zit in financieel zwaar weer wegens de coronacrisis. Het bedrijf rekent op een verlies van 4,7 miljard euro voor de komende vijf jaar en zegt dat inkrimping daarom noodzakelijk is. Ook stelt NS dat overheidssteun noodzakelijk is. In 2019 maakte het bedrijf nog 215 miljoen euro winst op een jaaromzet van 6,6 miljard euro.