Kuzu wil toch op de lijst bij Denk

Tunahan Kuzu stelt zich alsnog kandidaat voor de Tweede Kamer namens Denk. Dat kondigde hij op woensdagavond aan via Turkse media, later op de avond zal hij het ook via zijn Nederlandse Facebook bekendmaken. De mede-oprichter van de partij had in maart nog gezegd dat hij niet zou terugkeren na de Tweede Kamerverkiezingen.

Met zijn aankondiging is de machtsstrijd die Kuzu en de andere Denk-oprichter Selçuk Öztürk in het voorjaar openlijk uitvochten nu definitief gewonnen door Kuzu. Öztürk, die naast lid van de Tweede Kamer ook voorzitter van het partijbestuur was, gaf al eerder aan niet als parlementariër te zullen terugkeren. Tijdens de ledenbijeenkomst in juni legde hij ook het voorzitterschap van het bestuur neer. Daarmee verdwijnt Öztürk nu van het toneel, maar blijft Kuzu juist aan.

Oproep van afdelingen

Dat Kuzu toch in Den Haag blijft, is geen verrassing. Vorige week stuurden twaalf van de dertien lokale Denk-afdelingen een open brief waarin zij Kuzu opriepen zijn besluit te heroverwegen en zich alsnog verkiesbaar te stellen. De brief werd geïnitieerd door twee Rotterdamse raadsleden, Enes Yiğit, vertrouweling van Kuzu, en Stephan van Baarle, oud-medewerker van Kuzu in de Tweede Kamer. De enige afdeling die de oproep niet ondertekende, is Roermond: de thuishaven van Selcuk Öztürk.

Doorzichtig, noemen verschillende kritische leden de oproep aan Kuzu, die ook op de ledenbijeenkomst van Denk afgelopen zaterdag klonk. Ze denken dat de campagne een vooropgezet plan is om te kijken hoeveel draagvlak er is voor zijn kandidatuur. En om Kuzu zonder gezichtsverlies te laten terugkeren op de lijst – deze woensdag is de laatste dag waarop mensen zich kunnen kandideren. De leden willen niet met hun naam in de krant, omdat ze vrezen te worden aangesproken op hun loyaliteit wanneer ze zich kritisch uitlaten over de partij.

Wel zien de leden ook voordelen aan een plek voor Kuzu op de lijst. Hij is bekend en kan stemmen trekken, niet onbelangrijk nu de partij op verlies staat in de peilingen. Denk heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer, maar scoort tussen de nul en de twee zetels in peilingen. Een van de scenario’s is dat Kuzu, als Denk één zetel haalt, met voorkeursstemmen wordt gekozen en zo lijsttrekker Farid Azarkan verdrijft.

Tegelijkertijd klinkt binnen de partij de vrees dat door het aanblijven van Kuzu de spanningen die de partij in het voorjaar op zijn kop zette, niet zullen verdwijnen. Öztürk probeerde Kuzu aanvankelijk pootje te lichten, door te dreigen een oude affaire van Kuzu bekend te maken, die bovendien mogelijk „grensoverschrijdend” was geweest. Een aangenomen motie om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, werd nog niet opgevolgd. Daarna gingen de twee Kamerleden, samen met de huidige lijsttrekker Farid Azarkan rollebollend over straat. In mei legden de drie mannen hun ruzie bij.

Onvrede over nieuw bestuur

Dit weekend ontstond opnieuw rumoer in de partij. Tijdens een ledenbijeenkomst werd een nieuw bestuur aangesteld, maar omdat niet alle leden konden stemmen, menen experts dat de aanstelling onrechtmatig is. De vraag waarom er niet digitaal kon worden gestemd, zoals eerder wel tijdens een ledenbijeenkomst in juni, heeft de partij nog altijd niet beantwoord.

Daarnaast klaagden leden over de samenstelling van het bestuur, dat nu bestaat uit drie mannen van Turkse afkomst en dus weinig divers is. Diversiteit zou wel zijn gezocht, maar niet zijn gevonden, luidde het antwoord op een vraag daarover uit de zaal. Dat klopt niet: twee vrouwen met politieke ervaring van niet-Turkse afkomst hebben gesolliciteerd voor een bestuursfunctie.