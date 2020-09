KunstRAI in Amsterdam opnieuw uitgesteld, nu tot december

De KunstRAI is opnieuw uitgesteld. De beurs voor moderne- en hedendaagse kunst, die op 15 oktober in Amsterdam zou openen, is vanwege de coronamaatregelen verschoven naar 10 december. Dat heeft beursdirecteur Erik Hermida woensdagmorgen bekendgemaakt.

De organisatoren zijn volhouders, het is het derde uitstel van dit jaar. De KunstRAI zou oorspronkelijk eind april beginnen. Door de pandemie werd de beurs verschoven naar juni, daarna naar oktober, en nu dus naar december.

De gemeente Amsterdam maakt donderdag noodverordeningen in verband met corona bekend. Hermida zegt er van overtuigd te zijn dat de beurs een vergunning zou krijgen. „We hebben het 100 procent coronaproof opgezet. Maar de vraag is: moet je het ook willen, nu van overheidswege het reizen naar de grote steden wordt afgeraden?”

Na een dag vergaderen concludeerde de organisatoren dat doorgaan niet zinvol is. Volgens Hermida zouden er te weinig bezoekers zijn gekomen. En de deelnemende kunsthandelaren lieten weten dat ze ook voor hun eigen gezondheid vrezen.

Het is de laatste keer dat de KunstRAI 2020 is uitgesteld. Na 10 december zijn in de kalender van de Rai geen lege data meer beschikbaar. Bovendien, zegt Hermida, komt daarna, in april, de volgende editie van de beurs er alweer aan.

BigArt gaat wel door

Ook Big Art , de expositie van XL kunstinstallaties en enorme designobjecten, heeft last van het coronavirus. De tentoonstelling, die deze woensdag in Zaanstad zou openen, gaat nu op donderdag open en mag nog slechts een zeer beperkt aantal bezoekers in gereserveerde tijdslots toelaten. Dat maakte organisator Anne van der Zwaag woensdagmorgen in een mail bekend.

De burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, belde haar dinsdagavond op om te laten weten dat het evenement vanwege het coronavirus niet door kon gaan, schrijft Van der Zwaag. Na lang praten kreeg ze alsnog toestemming om een vanaf donderdag toch een beperkt aantal bezoekers toe te laten.