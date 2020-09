Kiki Bertens na slopende partij door naar derde ronde Roland Garros

Tennisster Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Roland Garros gewonnen van Sara Errani. In een vreemde partij, waarin de 33-jarige Italiaanse voortdurend moeite had de bal bij haar opslag goed op te gooien, won de als vijfde geplaatste Nederlandse in drie sets: 7-6 (5) 3-6 9-7.

Bertens oogde in de laatste set verre van fit. Op een gegeven moment leek ze nauwelijks nog aan te kunnen zetten en kreeg ze eenmaal een blessurebehandeling, ogenschijnlijk aan een bovenbeen. Onmiddellijk na afloop kreeg ze op de baan opnieuw verzorging. Vorige week gaf ze geblesseerd op bij het toernooi van Straatsburg.

De Nederlandse benutte haar vierde matchpoint, nadat Errani er eerder bij 5-6 één had gemist. Ook bij 6-7 kon de Italiaanse serveren voor de match.

Per rolstoel van de baan

Na de partij moest Bertens per rolstoel de baan in Parijs verlaten. Ze liet daarbij blijken veel pijn te hebben. Of er sprake is van een ernstige blessure, dan wel verkramping van de spieren is nog onduidelijk.

In de laatste fase van de partij leek Bertens soms nauwelijks nog aan te kunnen zetten. Haar opponente verbaasde zich er over dat de Nederlandse soms ineens wel kon springen om een bal te halen, en gaf haar na afloop ook geen hand.

Opgave Serena Williams

Eerder woensdag werd bekend dat Serena Williams zich heeft teruggetrokken voor haar partij in de tweede ronde. Ze heeft last van een blessure aan een achillespees.

De 39-jarige Amerikaanse was in Parijs op jacht naar haar 24ste grandslamtitel. In de eerste ronde had ze haar landgenote Kristie Ahn verslagen, 7-6 (2) 6-0. Williams, die Roland Garros drie keer won, zou nu de Bulgaarse Tsvetana Pironkova treffen.

Ze heeft al last van de blessure sinds de US Open, waar ze in de halve finale verloor van de Wit-Russische Victoria Azarenka. „Ik heb daarna niet voldoende tijd gehad om te herstellen”, aldus Williams. Ze denkt pas in 2021 weer in actie te kunnen komen, op de Australian Open. „Ik moet zes weken rust nemen. De kans dat ik dit jaar nog een toernooi speel is daardoor zeer klein geworden.”

(ANP)