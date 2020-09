Kiki Bertens na partij vol drama naar derde ronde

Na een partij vol dramatiek heeft Kiki Bertens woensdagmiddag op Roland Garros in Parijs de derde ronde bereikt. Bertens versloeg de 33-jarige Italiaanse Sara Errani in drie sets (7-6, 3-6 en 9-7), maar verliet baan 14 na afloop van haar partij in een rolstoel, met hevige kramp.

In de partij, die ruim drie uur duurde, werd Bertens in de beslissende set al een keer behandeld. Onmiddellijk na afloop schoot een fysiotherapeut de 28-jarige Nederlandse opnieuw te hulp. Bertens had vorige week bij het toernooi in Straatsburg geblesseerd opgegeven – ze kreeg daar last van haar achillespees.

In de laatste fase van de partij tegen Errani leek Bertens soms nauwelijks nog aan te kunnen zetten. Errani verbaasde zich erover dat Bertens soms ineens wel kon springen om een bal te halen. De Italiaanse weigerde na afloop Bertens een hand te geven.

De partij was verre van hoogstaand. Errani slaagde er regelmatig niet in de bal bij haar opslag fatsoenlijk op de gooien, liep tegen enkele strafpunten op, en serveerde meerdere keren onderhands om het euvel te omzeilen.

Bertens benutte haar vierde matchpoint, nadat Errani er bij 5-6 een had gemist. Ook bij 6-7 kon de Italiaanse serveren voor de match.

Bertens leek fysiek niet meer verder te kunnen, maar kende een opzienbarende opleving in een duel waarin het inleveren van de eigen opslag meer regel dan uitzondering was.

Arantxa Rus dubbelt verder

Arantxa Rus bereikte in het dubbeltoernooi de tweede ronde. Ze versloeg met haar Tsjechische partner Marie Bouzkova het duo Ana Bogdan uit Roemenië en Rebecca Peterson uit Zweden: 6-4, 4-6 en 6-4. Rus was maandag na een lange driesetter in het enkelspel uitgeschakeld door de Franse tiener Clara Burel.

Eerder op de dag trok Serena Williams (39) zich terug voor haar partij in de tweede ronde in het enkelspel. De Amerikaanse, op jacht naar haar 24ste grandslamzege, had last van een blessure aan een achillespees.