Internationale media over het eerste debat: ‘lelijk’, ‘vurig’ en vooral ‘pure chaos’

Het debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden dat afgelopen nacht plaatsvond haalde wereldwijd de voorpagina’s. ‘Lelijk’, ‘vurig’ en vooral ‘pure chaos’ zijn woorden die veelvuldig terugkomen in Amerikaanse en internationale media.

CNN-analist James Griffiths noemde het een „lelijk, wrevelig debat”, nadat collega’s de uitzending al een „chaotische ramp” en „pure chaos” hadden genoemd. Televisiecommentator Jake Tapper kwam haast eufemismen tekort om te beschrijven hoe slecht hij het debat vond. „Dit was niet eens een debat, het was een schande.”

Het Trump-gezinde Fox News was iets milder over het optreden van de kandidaten en noemde het een „debat vol vurige uitwisselingen en beledigingen”. Toch kon ook Fox niet ontkennen dat de moderator, Chris Wallace uit eigen stal, herhaaldelijk moest ingrijpen omdat Trump zijn tegenstander bleef onderbreken. „De zeer ervaren nieuwspresentator speelde vaak de rol van een scheidsrechter in een worstelwedstrijd in plaats van moderator”.

The New York Times legt de oorzaak van het rommelige debat volledig bij Trump en schreef: „Trumps pesterijen en misleidingen zorgen voor chaos in het eerste debat”. Ook factcheckte de krant verschillende uitspraken die tijdens het debat werden gedaan. Meer dan twintig uitspraken werden bestempeld als „incorrect” of „misleidend”, waarbij de claims van Trump het vaakst ontmaskerd werden.

Internationaal waren de reacties ook niet mals. „Trump en Biden strijden in lelijk eerste Amerikaanse verkiezingsdebat”, schrijft Al Jazeera. „Trump kwam niet om te debatteren. Hij kwam als een voorvechter van chaos, op een missie om te pesten en uit te dagen”, aldus The Sydney Morning Herald. „Chaos en persoonlijke aanvallen markeren het eerste debat tussen Trump en Biden”, kopt de Spaanse krant El País.

Ook in de Amerikaanse talkshows werd niet zachtzinnig gereageerd op het „slechtste presidentverkiezingsdebat dat ooit gevoerd is”:

