Hoogleraar Jaap Koelewijn weg bij Nyenrode na een rel rondom een beleggingsfonds

Nadat NRCvorig jaar onthulde dat gedupeerde Amerikaanse beleggers proberen ING te laten vervolgen omdat de bank een internationale beleggingsfraude via ING-rekeningen miste, liet Nyenrode-hoogleraar Jaap Koelewijn op radiozender BNR zijn licht over de kwestie schijnen. De zaak van de beleggers tegen ING achtte Koelewijn niet kansrijk. „Primair moeten ze naar de daders toe”, zei hij verwijzend naar de twee Nederlandse hoofdverdachten. „Die hebben hen opgelicht.”

Opmerkelijk genoeg knoopte Koelewijn daarna nauwe zakelijke relaties aan met Michel G., een van de twee hoofdverdachten. Koelewijn werd zelf directeur en uithangbord van Eurofonds, een beleggingsfonds dat in Ierse huurwoningen investeert. Ook werd hij voorzitter van de raad van commissarissen van Topfund.

Beide beleggingsfondsen komen uit de koker van G., zo onthulde het FD vorige week. Koelewijn stemde er ook mee in dat G. niet onder zijn eigen, bevlekte naam kon werken.

G. werd vanwege beleggingsfraude al eens veroordeeld tot een celstraf. Koelewijn – een van ’s lands bekendste experts op het vlak van goed ondernemingsbestuur – trad hem echter vergevingsgezind tegemoet. Tegen het FD zei Koelewijn dat G. „niet trots” is op wat hij had gedaan. En: „Iemand met spijt verdient een tweede kans.”

Die tweede kans krijgt Koelewijn zelf niet. Nyenrode Business Universiteit heeft laten weten dat Koelewijn en de universiteit „in overleg” hebben besloten dat hij „zijn betrekking als hoogleraar aan Nyenrode beëindigt”.

De internetpagina van de ex-professor is al verwijderd. Waar Koelewijn op Linkedin nog spreekt van het „(tijdelijk) terugtrekken” uit een aantal functies, laat Nyenrode die ruimte niet. „Jaap Koelewijn zal als hoogleraar niet terugkeren.” De universiteit waar Koelewijn sinds 2007 voor een dag in de week aan verbonden was, stelt dat de publicaties over diens zakelijke activiteiten de directe aanleiding zijn voor de breuk.

Uit Koelewijns Linkedin-profiel blijkt dat hij ook zijn taken als bestuurslid van het pensioenfonds van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft neergelegd en geen voorzitter van de raad van commissarissen van belegger SynVest zal worden.

Koelewijn (64) studeerde economie aan de Vrije Universiteit en promoveerde er op het onderwerp bankentoezicht. Hij werkte vervolgens onder meer bij vermogensbeheerder Mees Pierson en als hoofd onderzoek bij de AFM. Als hoogleraar corporate finance bij Nyenrode kwam Koelewijn te boek te staan als een van dé experts op het vlak van beleggingsbeleid en goed ondernemingsbestuur. Hij werd columnist voor het FD en verscheen veelvuldig in de media, onder meer als expert op het vlak integriteit in de financiële sector.

Dat Koelewijn zich boog over goed ondernemingsbestuur en integriteit maakt dat hij nu extra hard wordt afgerekend om de gang van zaken bij Topfund en Eurofonds.

Koelewijn zegt telefonisch dat hij een radiostilte heeft ingelast en verwijst door naar crisiswoordvoerder Charles Huijskens. Die vertelt dat zijn cliënt „zwaar aangeslagen” is. Hij stelt dat Koelewijn „een verkeerde inschatting heeft gemaakt”, maar dat met de beleggingsfondsen zelf helemaal niets mis is: er is geen fraude gepleegd of geld weggesluisd. De fondsen zijn bovendien bewust zo opgezet dat G. – die er per 1 oktober vertrekt – niet bij het geld kon.

Dat Koelewijn het zwaar zou krijgen, leek hij vorige week al te beseffen. Toen schreef hij op Linkedin: „Tegen het publieke ‘waar rook is, is vuur’ is alleen als de dwaze held Don Quichot te strijden.”