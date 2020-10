Hier en nu

Woensdag had ik met mijn pa (83) een vader-dochterdag waarbij we een stukje gingen wandelen, even het museum in zouden gaan en ten slotte een bloemetje leggen op het graf van zijn broer. „Moet je nou echt zo ver van me af lopen”, mopperde hij toen we eenmaal in het bos waren en ik nog steeds anderhalve meter afstand hield.

„Ik neem liever geen risico”, zei ik.

Mokkend stak hij nog een sigaret op (hij stoot dagelijks meer rook uit dan de doorsnee vestiging van Tata Steel). Alsof hij de enige is die dat virus irritant vindt, dacht ik. Ook ik baal dat ik hem al maanden niet meer heb geknuffeld. Het is nog maar de vraag óf ik mijn vader ooit nog zal kunnen omhelzen. Hij heeft een inoperabel aneurysma en drinkt als een vis.

De dag verliep stroef. Hij werd boos als ik zei dat hij te veel rookte, hij werd boos als ik te ver van hem af liep, hij werd boos als ik een mondkap droeg.

„Ik heb je zelf gemaakt”, mokte hij, „ik wil je gezicht zien.”

Zijn gezicht was grauw, zijn tred wankel. Zijn humeur klaarde pas op toen we eindelijk de begraafplaats bereikten. Geen mondkap, geen mensen die je moest ontwijken omdat ze niet uit de weg gingen voor een bejaarde en over de stortregen deed hij verder niet moeilijk. Blij legde hij de rozen op de steen.

„Ha Franzje”, zei mijn vader tegen het graf en de broer die erin lag.

We staarden wat voor ons uit tot hij me opeens aankeek.

„Ik weet waar je nu aan denkt”, zei hij met een grijns.

‘Hè, wat”, zei ik (vaak weet ik zelf geeneens waar ik aan denk). „Je dacht”, zei hij met een zelfingenomen lach, „aan welke bus we zometeen gaan nemen.”

Dat klopte.

„Je kent me aardig”, zei ik, „en dat na slechts 38 jaar.”

„Nou ja, het heeft met jou verder niet zoveel te maken”, zei hij bescheiden, „maar meer met het feit dat de mens toch de neiging heeft om meer bezig te zijn met waar ze zich vervolgens zullen bevinden. Waar ze straks zullen zijn.”

„Goh ja”, zei ik, „toen we net lunchten was ik vooral bezig met de bloemen die we voor oom Franz zouden halen.”

„Ik stond tijdens onze ochtendwandeling al met één been in het museum, en in het museum was ik ook alweer half hier”, zei hij, „niets aan te doen.”

„En waar is je hoofd nu?” vroeg ik.

„Ik ben nu al thuis”, zei hij, en streelde zacht de grafsteen.

