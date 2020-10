Het gemaskerde normaal: wat doen we ermee

Het is zover, het mondkapje bereikt een nieuwe status. Tenminste, zo lijkt het. De een juicht bij het vooruitzicht en kan niet wachten tot die mooie mondkapjes de trein uit mogen, de straat op, de winkel in, zonder bang te hoeven zijn gek aangekeken te worden. De ander kreunt bij het vooruitzicht. Ademnood, ook het vriendelijkste lachje wordt onzichtbaar, lippenstift hoeft niet meer en ze raken de hele tijd kwijt. De vraag is al met al: hoe gaan we het nieuwe normaal aankleden met dit masker?

Los van uiterlijke bezwaren – of officiële aanbevelingen – zijn er ook praktische hindernissen te overwinnen. Het zal de beste overkomen: tóch nog even dat heftige Franse kaasje bij het dessert zonder rekening te houden met het onvermijdelijke ritje met de bus dat zal volgen. Het mondkapje gaat op en plots ben je je eigen kaasboer, qua lucht dan.

Dat is fout één, maar de oplossing zou zomaar fout twee kunnen inluiden. Want dat pepermuntje dat bij de rekening kwam, is met een mondkapje op een stuk minder lekker. Waar tranen voorheen voorbehouden waren aan snoepjes voor stoere vissers, zal de pepermuntgeur die via het mondkapje langs de neusbrug de ogen in wordt geblazen precies hetzelfde effect sorteren. Het geluk is wel dat het mondkapje ook direct als zakdoek kan fungeren.

Waar laat je het?

Trek je opgelucht de elastiekjes achter je oren vandaan, wat doe je dan? De een draagt het kapje als baard, onder de kin. Een zee van kerstmannen met veelkleurige stoffen baarden is het gevolg. De ander hangt hem het aan één oor, als een wapperende oorbel. Een optie is er een touwtje aan bevestigen — zoals bij de wanten van kleuters of bij de leesbril — waardoor het mondkapje een fleurige ketting wordt. Een andere optie is hem als moderne armband rond de pols te dragen.

Een minder goed idee is om het mondkapje in de tas of jas- of broekzak te laten verdwijnen. De kans dat het virus tussen kapotte pennen, snoeppapiertjes en bonnetjes rondwaart is misschien niet groot, maar hygiënisch is het op de bodem van de handtas of zak zeker niet.

Draag je een wegwerpvariant, dan is dit probleem minder acuut, die hoef je niet te bewaren. Maar gooi je gebruikte blauwe lapje dan in elk geval niet op de grond. Het mondkapje hoort niet op straat, niet in het riool, niet in de papierbak en ook niet bij het plastic. Het wegwerpmondkapje behoort tot het restafval, nergens anders.

Een zoen

Ben je trouwens bang dat door onbruik die ene fijne lippenstift uitdroogt, overweeg dan je lievelingskleur aan de buitenkant te dragen. Stift je lippen ermee en druk een dikke zoen op de voorzijde van je mondkapje. Het voorkomt een vlek aan de binnenkant en zal een lach onder het mondkapje van je collega-dragers veroorzaken.

Veiliger kusjes uitdelen bestaat niet.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 oktober 2020