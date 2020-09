Frankrijk voert maatregelen voor dierenwelzijn in en verbiedt circusdieren

De Franse regering heeft dinsdag een reeks maatregelen voor het welzijn van dieren afgekondigd. Zo komt er een geleidelijk verbod op het gebruik van wilde dieren door circussen, zoals olifanten en leeuwen. Ook mogen de drie aquaria die Frankrijk kent geen dolfijnen en orka’s meer houden en komt er een verbod op het fokken van nertsen voor bont. Dat heeft Barbara Pompili, de minister van Ecologische Transitie, bekendgemaakt. Dierentuinen zullen in de nieuwe maatregelen niet geraakt worden. „Onze houding ten opzichte van wilde dieren is veranderd”, aldus Pompili.

De „voorouderlijke fascinatie” die mensen met wilde dieren hebben, mag volgens de minister „niet langer betekenen dat ze in gevangenschap belanden”. Op het aankopen of fokken van dolfijnen en orka’s door aquaria komt een direct verbod, de andere maatregelen worden de komende jaren ingevoerd. Daarvoor heeft de minister nog geen einddatum genoemd. „Door er een datum op te zetten, zijn niet alle problemen in een keer opgelost”, aldus Pompili. „De overgang zal over meerdere jaren worden gespreid, omdat het de levens van veel mensen zal veranderen.” De Franse regering maakt 8 miljoen euro vrij om circussen en aquaria te helpen bij de overgang.

De Franse tak van dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) uit zich enthousiast over de nieuwe maatregelen en spreekt van een „historische overwinning”. „Champagnekurken knallen bij PETA”, aldus de organisatie. De directeur van het aquarium Marineland in het Zuid-Franse Antibes Pascal Picot noemt de maatregelen het „einde van dolfinariums in Frankrijk”. Volgens hem dragen de aquaria een belangrijke bijdrage aan het marine-onderwijs in Frankrijk.