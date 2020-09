Effect van mondkapje blijft lastig te bepalen

Het kabinet adviseert nu voor heel Nederland ‘dringend’ in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen, als afstand houden niet goed mogelijk is. Eerder zag het kabinet in navolging van het Outbreak Management Team (OMT) daar de zin niet van in, behalve voor reizigers in het openbaar vervoer en op luchthavens, waar het mondkapje zelfs verplicht werd.

Wat is er wetenschappelijk veranderd sinds het advies van het OMT in mei en juli dat een algemene plicht niet zinvol zou zijn? Of is misschien de epidemiologische situatie waaronder zo’n maatregel wel effect heeft in Nederland veranderd? Die vraag gaan de experts van het OMT nu voor de derde keer in negen maanden beantwoorden.

Op de keper beschouwd kan ieder stukje stof voor mond en neus wel degelijk een enigszins effectieve barrière vormen voor druppelbesmetting. Zowel het risico op verspreiding als het risico op geïnfecteerd raken worden minder, als de mondkapjes tenminste goed zitten(zie inzet). Maar hoe gróót dat toegevoegde effect is in aanvulling op de anderhalve meter-regel en de hygiëne van het regelmatig handen wassen, is lastig te bepalen. Het is in ieder geval geen panacee die de tweede golf kan breken: in Spanje neemt het aantal besmettingen rap toe ondanks een bijna landelijk geldende mondkapjesplicht.

In de wirwar van omstandigheden, soorten mondkapjes en opeenvolgende maatregelen is het effect van mondkapjes moeilijk te onderzoeken. Amerikaanse en Chinese onderzoekers deden een poging voor New York waar tijdens de hevige corona-epidemie de maatregelen elkaar stapsgewijs opvolgden. Aanvankelijk liep het reproductiegetal R in de stad op naar 4,6 toen er nog geen maatregelen waren. Na de oproep sociale afstand te bewaren daalde de R in de tweede helft van maart naar 1,47 en nadat op 3 april het advies kwam een stoffen mondbedekking te dragen daalde het verder naar 0,59. Maar daaruit is niet te concluderen dat mondkapjes het virus eronder kregen in New York, omdat er in die fase van de epidemie zoveel andere invloeden waren. Zo zat bijvoorbeeld de angst er inmiddels flink in en waren sociale contacten tot een minimum beperkt.

Een groep Duitse en Deense psychologen publiceerde begin deze maand een onderzoek naar een cohort van wekelijks duizend burgers die gevolgd werden in de zes weken na invoering van de mondkapjesplicht. Het aantal mondkapjesdragers liep op van 25 procent naar meer dan 80 procent.

Uit interviews met de deelnemers concluderen de onderzoekers ook dat het beter is een mondkapjesplicht in te voeren dan het dragen ervan alleen te adviseren en over te laten aan de burgers zelf. Een vrijwillig advies zoals nu in Nederland kan leiden tot „stigmatisering” en „polarisatie in de maatschappij”, waarschuwen ze.

Mondkapjes Lees de uitvoerige gebruiksaanwijzing Om mondkapjes op een virologisch verantwoorde manier te gebruiken zijn consequent een aantal omslachtige handelingen nodig. Bij het op- en afzetten moet de handen goed ontsmet worden en mag de binnenkant niet aangeraakt worden. Het mondkapje om de hals laten hangen of aan een arm laten bungelen vergroot de kans op infectie. Mondkapjes moeten bewaard worden in een apart zakje of doosje, in een jas of broekzak wegstoppen is niet hygiënisch. Het advies is ook een mondkapje niet lager dan drie uur achtereen te gebruiken. Herbruikbare mondkapjes moeten op zestig graden, zonder wasverzachter, gewassen worden. En natuurlijk heeft het dragen ervan alleen zin als het ook goed aansluitend en helemaal over neus en mond gedragen wordt. Het zijn simpele voorschriften, maar in de dagelijks praktijk blijken die toch voor veel mensen lastig om nauwgezet na te leven. Het mondkapje gaat daarvoor te vaak op en af – winkel in, winkel uit, bus in, bus uit. Wie neemt dagelijks een stapeltje schone mee?