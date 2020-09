BBC-serie ‘Us’: Een huwelijk dat na 24 jaar gewoon op lijkt

‘Gelukkig heeft er nog iemand een betere vakantie dan wij hebben”, zegt Douglas (Tom Hollander) droogjes als hij samen met zijn vrouw Connie (Saskia Reeves) en tienerzoon Albie (Tom Taylor) in het Louvre voor Het vlot van Medusa staat, Théodore Géricaults beroemde schilderij dat een overvol, half zinkend reddingsvlot op een woeste Atlantische Oceaan in 1816 weergeeft. Het is dag twee van hun rondreis door Europa – Douglas: „drie weken, zes landen, twaalf steden, we zijn net U” – en het lukt de vijftiger maar niet om meer in zijn mokkende zoon teweeg te brengen dan diepe zuchten en een sarcastische oogrol.

Het is hun laatste vakantie als gezin voordat Albie gaat studeren en Connie hun huwelijk wil beëindigen. Dit laatste heeft ze hem vlak voor de reis meegedeeld. „Ik wil verandering”, zegt ze. En „het ligt niet aan jou”.

Us, naar het boek van David Nicholls uit 2014, vertelt een bekend en voor velen wellicht herkenbaar verhaal van een huwelijk dat na 24 jaar voor één van de partijen gewoon op lijkt. Er is geen ander, er is geen woede, er is gewoon… te weinig. In een tweede verhaallijn zien we hoe de jonge Douglas, een serieuze wetenschapper met standaard stropdas, en de vrije, kunstzinnige Connie überhaupt ooit zijn samengekomen. En waarom ze ondanks hun verschillen, zo lang bij elkaar bleven.

Het maakt Us een omgekeerd liefdesverhaal. Een waarvan je, wellicht tegen beter weten in, toch hoopt dat het niet zal eindigen.

De pijn, verwarring en oprechte verslagenheid die Douglas met zich meetorst door Europa is voelbaar. Hij snapt niet waarom Albie, kunstzinnig net als zijn moeder, foto’s neemt van zijn eigen schoenen. Of waarom zijn vrouw en zoon avontuurlijk willen eten, en niet net als hij gewoon een stuk vlees. Verandering is niet aan hem besteed en toch willen de mensen die het dichtst bij hem staan niet anders.

Us had clichematig kunnen zijn, maar werkt dankzij de perfecte cast. Met name Hollander vindt de juiste balans tussen Douglas’ verdriet en boosheid en die onophoudelijke stroom aan vreselijk flauwe, maar perfect getimede (Britse) papagrappen. Het maakt dat je niet anders kan dan hem, en zijn gezin, te omarmen.

Serie Us Iedere dinsdag op BBC First, afl. 1 en 2 kunnen nu bij Ziggo en KPN worden teruggekeken. ●●●●●