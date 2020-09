Een haakje door de lip, doet dat pijn?

Jarenlang fietste ik erlangs, elke ochtend, op weg naar school. Soms stond ik voor het rode licht, soms zoefde ik nog net door groen. Maar altijd was er de sticker op het stoplicht. Het plaatje van de vis met een haakje door zijn lip. Een traan uit zijn oog, daaronder de tekst: ‘Vissen hebben ook gevoel.’

De sticker is allang verdwenen, en de gewetenswroeging ook. Ik ben haring blijven eten, sardientjes, tonijnsalade. Maar de tekst is blijven hangen in mijn hoofd. Want hoe onderzoek je het gevoelsleven van vissen? Op welke wijze achterhaal je of ze pijn ervaren, en stress?

Gert Flik, hoogleraar dierfysiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, verdiept zich daar al decennialang in. Hij onderzoekt hoe vissen zich aanpassen aan hun leefomgeving én hoe ze reageren op stressfactoren. „Alle gewervelde dieren, van vissen tot mensen, hebben mechanismen om op kwalijke prikkels te reageren”, zegt hij. „Als je ergens tegen aanbotst, of je aan een rietstengel snijdt, dan is het belangrijk dat je zo’n gevaar een volgende keer ontwijkt. Vissen zwemmen vaak in water waar het miegelt van de bacteriën en de virussen, dus een open wondje kan leiden tot de dood.”

Huidschade kan vis waarschuwen

Vissenhuid geneest weliswaar relatief snel bij een lichte verwonding – „We hebben bij een experiment weleens schubben uit de huid getrokken met een pincet, en na een uur was de wond al geheeld” – maar alsnog kan het goed waarnemen van die huidschade voor vissen een nuttig waarschuwingssysteem zijn. Dergelijke schadelijke prikkels kunnen immers dienen als waarschuwing: blijf weg van dit gevaar. De zenuwcellen en zenuwvezels die bij vissen pijnprikkels doorgeven aan de hersenen zijn vergelijkbaar met die van mensen. Flik: „We hebben de vissenzenuwen met elektronenmicroscopie onderzocht. Tot in het puntje van de vinnen en overal in de huid zien we zowel vezels die snelle, kortdurende pijnprikkels doorgeven als vezels die aanhoudende pijn registreren.”

Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat vissen juist rond hun bek veel zenuwuiteinden hebben zitten, zegt hij. Dat zou dus kunnen betekenen dat het haakje van een hengel door de lip voor extra sterke pijnprikkels zorgt. Of het vissenbrein vervolgens op precies dezelfde manier als het mensenbrein met die signalen om kan gaan, is niet te zeggen.

Wél is duidelijk dat vissen ook stress kunnen ervaren. Dat hebben Flik en collega’s onder andere aangetoond door stresshormonen in het bloed te meten. „Al in de jaren tachtig hebben we op die manier aangetoond dat een vis bijvoorbeeld veel stress ervaart door uit het water te worden gehaald. Dat zie je ook wel aan het gespartel.”

Karpers zijn over het algemeen vrij stressbestendig, terwijl forellen vaak zenuwpezen zijn Gert Flik hoogleraar dierfysiologie

Stressgevoeligheid kan van soort tot soort verschillen, voegt hij toe. „Karpers zijn over het algemeen vrij stressbestendig, terwijl forellen vaak zenuwpezen zijn. We hebben weleens gezien dat forellen een half jaar na transport nog verhoogde waardes van het stresshormoon cortisol in hun bloed hadden. Maar er zijn ook individuele verschillen: sommige vissen zijn risicozoekers, andere vertonen meer vermijdend gedrag. Dus wie weet waren die forellen toevallig net wat gevoeliger dan gemiddeld.”

Sommige viskwekers experimenteren al met ‘visvriendelijke’ manieren van vangst en verwerking, zegt Flik. „Veel vissen worden nog levend gefileerd, maar er zijn Noorse zalmkwekerijen en Nederlandse palingfarms die doen aan elektrostunning: ze dienen de vissen een stroomstoot toe, waardoor ze knock-out gaan en geen pijn meer kunnen ervaren.” Minder visvriendelijk is volgens Flik bijvoorbeeld het vissen met een groot trawlernet, waarbij de dieren dicht opeengepakt zitten. „Dat geeft stress.”

En hoe zit dat met die sticker van de huilende vis? Is aan de gezichtsuitdrukking van een paling of sardientje te zien of hij stress ondervindt en mogelijk pijn lijdt? Nee, zegt Flik. „Een vis portretteren met droevige ogen of een pruillipje is verre van natuurgetrouw. Een vis heeft geen mimiek. In films als Finding Nemo proberen ze de vissen te vermenselijken door de ogen aan de voorkant van de kop te plaatsen en ze te laten lachen of te laten huilen, maar dat is natuurlijk onzin.”

Vis in het verdomhoekje

Toch kwam dat beeld van de droevige vis weer boven toen ik onlangs De begaafde sardine las van Bill François – een jonge natuurkundige die in zijn jeugd met een schepnet een sardine ving, en nu een boek heeft geschreven over poetslipvissen en ansjovissen en zijn andere onderwaterhelden. De vis zit in het verdomhoekje, vindt François. Basisschoolkinderen die een vis moeten tekenen, schetsen braaf een goudgele rechthoek op papier: een visstick. „Uit een onderzoek bij 910 kinderen tussen acht en twaalf jaar bleek zelfs dat 20 procent van hen het verband niet ziet tussen de dieren op televisie die vissen heten en de visstick op hun bord”, schrijft hij. Ook veel ándere vissen eten we zonder dat ze ons aankijken – de Hollandse Nieuwe happen we koploos naar binnen, sardines in blik zijn meestal sardines zonder blik. Is de kop nu eenmaal niet zo smakelijk, vanwege de vele botten en kieuwen? Of zouden we onbewust toch bang zijn om iets van gevoel in die vissenogen te lezen?