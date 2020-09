Momenten uit chaotisch debat: ‘Wil je je mond houden, man?’

Het eerste televisiedebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en oud-vicepresident Joe Biden is dinsdagavond ontaard in een luidruchtige chaos die door veel waarnemers als nauwelijks draaglijk werd ervaren. Trump interrumpeerde Biden bijna onophoudelijk, in een poging hem van zijn stuk te brengen. Hij botste niet alleen agressief met zijn tegenstander, maar ook met debatleider Chris Wallace van Fox News.

Commentatoren omschreven het debat in Cleveland veelvuldig als een „shitshow” waar de Verenigde Staten zich voor zouden moeten schamen. Hoewel het het eerste debat was van drie op het programma in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november, vroegen sommigen zich af of de andere twee wel door zullen gaan.

Vijf sleutelmomenten uit het anderhalf uur durende debat:

‘Will you shut up, man?’

Gevraagd of hij extra hoge rechters dan de huidige negen zou benoemen aan het Hooggerechtshof als hij president wordt, een aanpak die sommige Democraten voorstaan om een door Trump opgebouwde conservatieve meerderheid aan het Hof te neutraliseren, gaf Biden niet direct antwoord. In plaats daarvan riep hij de kiezers op te stemmen, om hun mening over het Hooggerechtshof te laten blijken.

Trump interrumpeerde hem met de vraag waarom hij niet wilde antwoorden, en wie op zijn lijst staan als kandidaat-rechters. Hij ontlokte Biden een gefrustreerde reactie: „wil je je mond houden, man?” Even later beet hij Trump toe: „blijf doorkeffen, man.”

Proud Boys, stand back and stand by!

Tijdens een segment over antiracismedemonstraties en rassenrelaties in de Verenigde Staten, werd Trump herinnerd aan zijn uiterst omstreden uitspraak in 2017 dat er „hele goede mensen waren aan beide kanten” bij een gewelddadige bijeenkomst van witnationalisten en neonazi’s in Charlottesville, Virginia en een tegendemonstratie. Gevraagd door Wallace om witnationalisme te veroordelen, liet Trump na om dat direct te doen.

In plaats daarvan vroeg hij welke groep Wallace wilde dat hij zou veroordelen. Biden suggereerde Proud Boys, een rechtsextremistische organisatie die in Charlottesville was en zich dit jaar heeft verzet tegen Black Lives Matter protesten. „Proud Boys, stand back and stand by!”, zei Trump daarop, voordat hij overschakelde op kritiek op het linksextremistische antifa. Proud Boys reageerde enthousiast op de uitroep van Trump op sociale media.

axios Axios Chris Wallace: „Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down…” Trump: „Proud Boys, stand back and stand by! But I’ll tell you what, somebody’s got to do something about antifa and the left.” https://t.co/4vrPocKzcu 30 september 2020 @ 02:15 Volgen

Heb je het over Hunter?

Tijdens een antwoord op de vraag waarom hij tot president zou moeten worden gekozen, begon Biden over respect voor het leger en herinnerde hij kijkers aan een onlangs onthulde uitspraak van Trump waarin hij gesneuvelde Amerikaanse soldaten had omschreven als „verliezers” en „suckers”. Hij noemde zijn zoon Beau, die heeft gediend in Irak voordat hij in 2015 overleed aan hersenkanker.

Op dat moment interrumpeerde Trump met de vraag over welke van zijn zoons Biden het had: „Heb je het over Hunter?” De afzettingsprocedure tegen Trump in het Amerikaanse Congres van het afgelopen jaar had betrekking op een poging van Trump om Amerikaans hulpgeld aan Oekraïne achter te houden als drukmiddel om president Zelensky te bewegen een onderzoek aan te kondigen naar Hunter Biden en zijn voormalige positie bij het Oekraïense gasbedrijf Burisma.

Bleekmiddel in je arm

Bij een discussie over het beleid van Trump om het coronavirus in de Verenigde Staten te bestrijden, beloofde de president dat een vaccin op korte termijn beschikbaar zal zijn. Gezondheidsdeskundigen verwachten het pas op zijn vroegst volgend jaar. Biden viel Trump daarop aan: „Dit is dezelfde man die beloofde dat het met Pasen allemaal weg zou zijn. Dat het op wonderbaarlijke wijze verdwenen zou zijn als het weer warm werd. En misschien zou je wat bleekmiddel in je arm kunnen injecteren, en dat zou het probleem oplossen.”

Trump deed die suggestie dit voorjaar tijdens een briefing in het Witte Huis. „Dat was sarcastisch bedoeld”, reageerde hij.

Het loopt niet goed af

Tijdens een segment over de betrouwbaarheid van de verkiezingen trok Trump van leer tegen stemmen per post, waar tientallen miljoenen Amerikanen gebruik van maken om tijdens de pandemie niet persoonlijk te hoeven gaan stemmen. Volgens Trump is stemmen per post fraudegevoelig, al is daar volgens deskundigen nauwelijks bewijs voor.

In de slotfase van het debat trok de president de integriteit van de verkiezingen in de Verenigde Staten, ‘s werelds leidende democratie, agressief in twijfel. „Dit loopt niet goed af”, zei hij onheilspellend.