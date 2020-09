De taal van NRC, vijftig jaar geleden

Stel, ik zou deze rubriek schrijven in de stijl van NRC Handelsblad van vijftig jaar geleden, zou U dat merken?

De verschillen zijn niet zo heel groot, maar zijn er wel degelijk. In de bovenstaande zin staat al iets afwijkends: U met een hoofdletter. Die schrijfwijze werd in 1970 als beleefder ervaren. Wel waren de opvattingen hierover duidelijk aan het verschuiven. Ik las de twee oudste nummers van NRC Handelsblad die beschikbaar zijn in de databank Delpher: de edities van vrijdag 2 oktober en van maandag 5 oktober 1970. Daarin zie je dat het een zootje is met de U. Dat blijkt al uit een tamelijk brutale advertentie op de voorpagina van de vrijdagkrant. „Er is een krant” staat er in vette letters, alsof er daarvoor geen kranten waren. Daaronder de vraag: „Dus waarom bent u nog geen abonnee?” De slotzin luidt: „U kunt ook bellen, als U dat liever doet”.

U en u dus: dat zouden we nu niet laten passeren.

Op diezelfde voorpagina staat deze kop: „Staatssecretaris dr. J.H. Kruizinga: Actie nodig tegen dreiging welvaart”. In plaats van dreiging zou je bedreiging verwachten, maar opvallender vind ik de vermelding van die academische titel. Anders dan nu was dat toen gangbaar bij het opvoeren van onder meer ambtenaren, bestuursvoorzitters, politici en wethouders. Ook in het redactiecolofon, dat nu alleen de voor- en achternaam vermeldt, regende het in 1970 titels: twee doctors, vijf meesters in de rechten en zes doctorandussen.

Anders dan nu was het vermelden van voornamen in berichten ongebruikelijk. Gevolg is dat je zinnetjes tegenkomt als „het raadslid mevrouw…” en „mevrouw Patricia Nixon” (de echtgenote van Richard). Het zal geen verbazing wekken dat er meer „heren” dan „mevrouwen” in de berichten voorkomen – een weerspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen.

Redacteuren schreven zelden onder eigen naam. In plaats daarvan stond er bijvoorbeeld „van onze medische medewerker”, „van onze redacteur geestelijk leven” of „van onze schaakmedewerker”. Ook daarin zie je een kleine taalverandering: nu staat er „door onze redacteur” of „door onze medewerker”, vaak gevolgd door een naam.

Maakten de redacteuren ook toen al taalfouten? Natuurlijk! Ik vond onder meer „alsdus een commentaar”, „geinteresseerd” zonder trema en „posthuum” met een h – een klassieke instinker. Die laatste twee in koppen.

De NRC-taal was vijftig jaar geleden plechtiger dan nu. Dat leverde koppen op als „Extravert pathos bij Casadesus-Francescatti” (een muziekrecensie) en „AZ’67 zeer hulpvaardig bij de wederopbouw van PSV”, een sportkop. Een kop als „Bejaardentehuizen 12-15 pct. duurder” zou nu alleen al vanwege de afkorting worden geschrapt. En deze zou sneuvelen vanwege gebrek aan nieuwswaarde: „Zaal Congresgebouw niet veel veranderd”.

Geen verrassing: zinnen waren soms veel langer. Gecompliceerder ook. Ik heb slechts ruimte voor één voorbeeld. Sterkte! En respect voor de lezers (m/v) van toen. „De minister liet weten dat de gemeentelijke indeling op de op handen zijnde gewestvorming zal worden afgestemd en dat ten aanzien van gemeenten met minder dan 6.000 inwoners wordt vastgesteld of zij al dan niet voor opneming in een groter geheel in aanmerking komen en ten slotte dat streeksgewijze herindeling en grenswijzigingen tot stand komen, die voor een periode van ongeveer één generatie bestuurlijke rust verzekeren.”

schrijft elke week over taal. Twitter: @ewoudsanders

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 september 2020