De Parijse cafébazen zijn de wanhoop nabij

‘On ne sert plus messieurs,” roept cafébaas Samy Azzaoui. De bar is gesloten. Het is nog geen half tien maar Azzaoui van café Marquise in de Rue Jean-Pierre Timbaud geeft er al de brui aan. „Ik wil geen gedoe met de politie, zeker na wat er gisteravond is gebeurd.”

Afgelopen maandagavond is hier in de uitgaansbuurt van het elfde arrondissement betoogd door de cafébazen. Die trokken met rookbommen door de straten om te protesteren tegen het nieuwe sluitingsuur van 22.00 uur dat in Parijs van kracht is geworden. Aan de gevels van de vele cafés hier hangen nu spandoeken. ‘Geef ons onze vrijheden terug. Parijs-Marseille één strijd. Gesloten cafés = onveiligheid.’

Nu ook Frankrijk geconfronteerd wordt met een tweede coronagolf is het opnieuw de horeca die de prijs betaalt. In Marseille en Aix-en-Provence zijn alle cafés en restaurants tot nader order gesloten. Ook daar zijn honderden eigenaars de straat opgegaan. In Parijs moeten de cafés vroeger dicht maar de restaurants blijven voorlopig buiten schot.

„Het slaat nergens op”, zucht Azzaoui. „De metro zit bomvol en niemand die daar iets van zegt. Maar wij zijn opnieuw het mikpunt. Terwijl wij ons juist uit de naad hebben gewerkt om aan alle regels te voldoen: geen bediening aan de bar, niet staand drinken, maximum tien personen per tafel.”

Nog meer onzekerheid

Parijs en een reeks andere steden bevinden zich in de pas ingevoerde ‘verscherpte alarmfase’ – dat wil zeggen dat er wekelijks meer dan 150 nieuwe besmettingen per honderdduizend inwoners zijn vastgesteld.

Marseille en Aix zitten in de maximale alarmfase: ruim 250 per 100.000 inwoners. Gevreesd wordt dat ook Parijs binnenkort in de maximale alarmfase belandt. Voor de horecasector betekent dit nog meer onzekerheid.

„Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben”, zucht Matthieu Hervé, 38, de baas van Orange Mécanique in dezelfde straat. Zijn café is leeg, op twee jonge vrouwen na.

„Normaal komen de klanten nu pas opdagen. Ik schat dat ik 80 procent van mijn omzet na tien uur ’s avonds realiseer. Dit is niet houdbaar. Dan kunnen ze ons beter verplichten helemaal te sluiten zoals tijdens de lockdown”, zegt Matthieu.

Tijdelijke werkloosheid verlengd

De Franse regering is zich wel bewust van de impact van de nieuwe maatregelen op de horecasector. Premier Jean Castex heeft dinsdag na een onderhoud met de vakbonden een reeks maatregelen aangekondigd.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind december, en de maandelijkse premie om het verlies aan inkomsten te compenseren wordt opgetrokken van 1.500 naar liefst 10.000 euro.

„Klinkt goed,” zegt Hervé, „maar wat zijn de voorwaarden om die hulp te krijgen? Geldt dat alleen voor cafés die helemaal moeten sluiten of ook voor ons? We weten het niet.”

De beroemde tv-chef Philippe Etchebest heeft het horecapersoneel in heel Frankrijk opgeroepen deze vrijdag en alle vrijdagen lawaai te maken voor hun zaak en een zwarte armband om te doen als teken van rouw. „Men moet ophouden onze sector te stigmatiseren”, aldus Etchebest.

Café Marquise aan de Rue Jean Pierre Timbaud, een half uur voor sluitingstijd. Benjamin Girette

De Franse overheid heeft zich zeker ingespannen voor de horecasector. Toen de cafés tijdens de lockdown bier gingen verkopen ‘om mee te nemen’, werd dat door de vingers gezien. Na de lockdown gaf de Parijse burgemeester Annie Hidalgo de cafés en restaurants toestemming parkeerplaatsen te gebruiken voor terras-uitbreiding.

Om te voorkomen dat er weer auto’s zouden parkeren bouwden alle horecazaken houten terrasconstructies. Ook dat werd gedoogd, en de maatregel is verlengd tot juni 2021. Een geluk bij een ongeluk is dat het verbod op verwarmde caféterrassen — een van de eisen van het Franse burgerparlement over het klimaat — pas volgend jaar van kracht wordt.

Maar Parijzenaars zijn ook kampioen in het onderste uit de kan halen. De uitbreiding van de terrassen was eigenlijk bedoeld om meer afstand te hebben tussen de tafeltjes, maar de meeste zaken benutten juist elke extra vierkante meter maximaal.

We zouden meer als de Japanners moeten zijn, meer burgerzin hebben

„Wat betreft regels navolgen zijn wij Fransen het Gallische dorpje uit Astérix”, zegt Juju, een klant die in café Marquise tot het meubilair behoort. „Er is geen echte wil om uit deze crisis te geraken. Ik denk dat we meer zoals de Japanners moeten zijn, meer burgerzin hebben.”

In het begin van de crisis sprak president Macron het volk streng toe nadat de Parijzenaars in de eerste lockdown-dagen massaal naar de parken waren getrokken. Hij vroeg zich af of de Fransen inderdaad een ongedisciplineerd volkje waren.

Sindsdien is er veel veranderd. In de metro en op straat draagt bijna iedereen het verplichte mondkapje. Maar het oogt ridicuul dat dat af mag als men aanschuift op een terras waar iedereen op elkaars schoot zit.

Veel minder volk dan gewoonlijk

De cafésluiting op dinsdagavond gebeurt zonder incidenten. Er is veel minder volk dan gewoonlijk, en de kroegbazen hoeven geen moeite te doen de laatste klanten te laten vertrekken. Ook een bestorming van de restaurants, die nog wel mogen openblijven, blijft uit.

In restaurant Chez Justine in de Rue Oberkampf blijkt dat niemand goed weet wat de nieuwe regels precies zijn. De serveerster zegt dat het terras om tien uur dicht moet. Maar binnen eten, in een gesloten ruimte waar alleen het personeel een mondkapje draagt, is geen enkel probleem.

