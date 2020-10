De Nederlandse nazi-spion die een Spaanse neparts werd

De Heerlense slagerszoon Frits Knipa. De Duitse spion Askanius-Frederik van Leienhorst ter Apel. De Duitse arts Friedrich von Freienfels. En de Baskische dokter José Luis Gurruchaga Iturria.

Het kostte de Spaanse schrijver Wayne Jamison drie jaar om alle identiteiten aan elkaar te knopen en de conclusie te trekken dat het telkens om dezelfde persoon gaat: de nazi Frits Knipa, broer van de Limburgse carnavalslegende Wiel Knipa.

De door zijn familie in 1943 doodverklaarde Frits Knipa blijkt – anders dan altijd gedacht – nooit te zijn gesneuveld aan het Oostfront. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij onder meer spion voor de nazi’s in Spanje. In de Zuid-Spaanse kustplaats Chipiona stond hij later, vanwege clandestiene handel en ongediplomeerd medisch handelen, bekend als Doctor Pirata.

Knipa gebruikte minstens acht identiteiten. Waar en wanneer Knipa daadwerkelijk is overleden, is nog altijd onduidelijk.

Wayne Jamison (50) schetst in zijn boek Doctor Pirata – dat 7 oktober verschijnt – in vierhonderd bladzijden het bewogen leven van Knipa. Het is een duizelingwekkend verhaal over een man die zich van het ene naar het andere uiterste bewoog. Zo werd Knipa aan het begin van de Tweede Wereldoorlog als lid van het Nederlandse verzet ter dood veroordeeld door de Duitsers (maar dat werd omgezet in een gevangenisstraf), en stond hij een paar jaar later op lijsten van de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten als gezochte nazi in Spanje.

„Knipa verrichtte in zijn leven goede en hele slechte daden”, stelt de schrijver in een telefonisch gesprek. „Ik wil in mijn boek laten zien hoe mensen tot bepaalde daden komen. En ik wil hiermee laten hoe nazi’s in Spanje een tweede leven konden opbouwen.”

Jamison – een zoon van een Amerikaanse vader en een Spaanse moeder – schreef eerder het boek Esvásticas en el Sur over het leven van duizenden nazi’s in het Zuid-Europese land. Ze leefden er tijdens en na de Tweede Wereldoorlog onder de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975) een onbekommerd bestaan. De Nederlander Frits Knipa was één van hen.

De schrijver vond het verhaal van de mysterieuze clandestiene medicus zo intrigerend, dat hij internationaal onderzoek deed. Hij kwam er al snel achter dat fictie en werkelijkheid in de verhalen over ‘nazi-arts’ door elkaar lopen. „Grotendeels was hij daar zelf schuldig aan. Hij kleurde zijn leven graag zelf nog wat verder in”, zegt Jamison. „Zo vertelde Knipa aan zijn familie in Nederland dat hij de persoonlijke arts van oud-dictator Franco was. Daar heb ik geen bewijs van kunnen vinden.”

Babyroof

Jamison probeerde met uitgebreid bronnenonderzoek zo dicht mogelijk bij het échte verhaal over Frits Knipa te komen. De auteur begon zijn onderzoek naar een figuur, die in de zomer van 1945 onder de naam van José Luis Gurruchaga Iturria in het zuiden van Spanje aankwam. Hij ging er als Baskisch medicus aan de slag in het sanatorium Santa Clara van Chipiona. Volgens Jamison beschikte Gurruchaga niet over geldige papieren, maar bouwde hij al snel een goede reputatie op omdat hij met de hulp van penicilline vele bewoners wist te genezen. „Als Gurruchaga koppelde hij zijn zogenaamde professionaliteit aan een enorm charisma”, legt Jamison uit. „Maar dat gebruikte hij niet altijd voor een goed doel.”

Zo kreeg Gurruchaga zijn bijnaam Doctor Pirata niet alleen omdat hij ongediplomeerd arts was, maar ook omdat hij geld verdiende door sigaretten en radio’s van Marokko naar Spanje te smokkelen. Hij pleegde ook overvallen op andere contrabandistas en werd door een Zweeds echtpaar verdacht van babyroof, waarna hij begin jaren vijftig op de vlucht sloeg voor de Spaanse politie, naar Argentinië en Chicago. Hij zou in 1958 in Spanje terugkeren als Friedrich von Freienfels.

Mijnstad Heerlen

Het verhaal kreeg voor de schrijver een verrassende wending toen hij erachter kwam dat zijn hoofdpersoon in werkelijkheid Gurruchaga noch Von Freienfels heette. Friedrich Wilhelm Heinrich Knipa luidde de echte naam – geboren in 1919 in het Duitse Moers. Als ‘Frits’ groeide hij op in de mijnstad Heerlen. Aanvankelijk was hij als avonturier op zoek naar geld en actie. Zo werkte hij op Duitse boten vanuit Napels, Antwerpen en Hamburg voordat hij in september 1938 toetrad tot de Duitse Kriegsmarine.

Het was de eerste keer dat Knipa als Nederlander in dienst trad van de nazi’s. Het eindigde toen hij in 1939 werd opgepakt door de Nederlandse autoriteiten. Die verplichtten hem in dienst te gaan bij de Koninklijke Marine. Toen een jaar later de oorlog uitbrak speelde Knipa als Nederlands soldaat een rol bij de Slag om de Afsluitdijk waar hij samen met 250 anderen op 10 mei 1940 de Duitse troepen bij Kornwerderzand wist tegen te houden. Knipa raakte daarbij gewond en belandde in het ziekenhuis.

Volgens het onderzoek van Jamison ging Knipa eind 1940 ook voor het Nederlandse verzet werken. In dienst van een Nederlandse aannemer die voor de Duitsers bunkers bouwde, wist hij informatie over de Luftwaffe te verzamelen. Een paar maanden later snapten de Duitsers Knipa toen hij in Breda documenten met gevoelige informatie wilde doorspelen. Hij werd ter dood veroordeeld.

In afwachting van de uitvoering van het doodvonnis, biechtte Knipa zijn acties op en verraadde hij vier verzetsmensen. De vier werden op 23 maart 1942 opgepakt. Mede door tussenkomst van Knipa’s vader Ernst Frederik, die goede contacten had bij de Duitse bezetter, werd het vonnis omgezet in een gevangenisstraf van een jaar.

Actief voor de Duitsers

De exacte details van de deal tussen de Knipa’s en de nazi’s blijven onduidelijk, maar vaststaat dat Frits Knipa opnieuw voor de Duitsers ging werken. In april 1942 was hij alweer vrij man, snel daarna sloot hij zich aan bij de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Later dat jaar kwam hij in het Duitse kamp Stanislau in Polen terecht, waar tweeduizend Nederlandse officieren als krijgsgevangene verbleven. Vermomd als Nederlandse marinier probeerde Frits Knipa er informatie voor de Duitsers te bemachtigen.

In januari 1943 verliet Knipa Stanislau, waarna zijn leven een wending nam. Terwijl zijn familie hem in Nederland officieel dood liet verklaren, nam hij voorgoed afscheid van zijn naam Frits Knipa. Onder zijn alter ego Askanius-Frederik van Leienhorst ter Apel begon hij als spion voor de nazi’s een tweede leven in Spanje.

Zo schoot hij als Van Leienhorst in mei 1944 de Duitse kunsthandelaar Alois Miedl te hulp, na diens vlucht naar Spanje. Deze vriend van rijksmaarschalk Hermann Göring had in de oorlog een fortuin verdiend met het ‘opkopen’ van kunstverzamelingen van Joodse families.

Lees ook: Bij de familie Knipa werd gezwegen over de oorlog

Na zijn periode als Baskische arts José Luis Gurruchaga Iturria, zijn tijdelijk verblijf in Argentinië en Chicago, eindigt het boek een kleine dertig jaar later in Madrid. Knipa opende er een praktijk in de wijk Salamanca, nu als de Duitse arts Dr. Friedrich von Freienfels – opnieuw zonder papieren. En passant ontkwam bij begin jaren zestig nog aan twee moordaanslagen – waarschijnlijk gepleegd door nazi-jagers.

Het laatste bericht van Frits Knipa dateert van december 1971. Zijn alter ego Von Freienfels was toen volgens een overlijdensbericht in een Spaanse krant al een maand dood. Frits schreef daarna nog een briefje (‘Ein Abschiedskuss’) in het Duits naar zijn broer Wiel in Heerlen. „Mijn einde is nabij. Misschien is de dood genadiger dan het leven.”

Correctie (1-10-2020): in een eerdere versie van dit artikel stond dat het kamp Stanislau in het toenmalige Oostenrijk-Hongarije lag. Dat moet Polen zijn, dit is aangepast.