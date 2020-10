De liefde voor vissen van haak tot bord tot boek

Mijn eerste geep heb ik gevangen met mijn broer aan de oude dijk langs de Westerschelde in een bocht die de Schone Waardin heet, naar een café dat daar ooit stond. Dat café is er niet meer, die dijk ook niet.

Een geep is een wonderlijke vis van een halve meter lang, slank en snel, een zilveren veeg in het water, of erboven, want hij springt. Hij heeft twee lange kaken met tandjes, als de snavel van een pterodactylus. In mei komt hij hier vanuit het zuiden jagen op kleine visjes. Je vindt hem waar het stroomt, langs taluds en havenhoofden.

Hoe vang je een geep? Door met een hengel een verzwaarde dobber zo ver mogelijk uit te werpen, met daaraan een onderlijn van een meter en een niet te grote haak met een reepje spek. Maar als je de eerste eenmaal hebt, is er geen onweerstaanbaarder aas dan geep zelf, een reepje uit zijn staart.

Geep ligt zelden in de viswinkel, maar is heerlijk. In mootjes, gebakken, citroen erbij, wat zout. Je kunt hem ook roken en stoven en zelfs als sashimi opdienen, wat met bijna elke vis kan, mits vers genoeg. O ja, een geep heeft neongroene graten. Daar moet je die eerste keer niet van schrikken.

Het nieuwe boek van Jacques Hermus, Beet!, maakt een golf aan herinneringen los. Het overkomt bijna iedereen die erin begint te lezen, hoor ik. Hij vertelt over zijn eigen visavonturen en dan komen die van jezelf uit het niets bovenzwemmen.

Genoeg sportvissers met een fijne pen. Zoals Mohammed Benzakour, die voor NRC veertig afleveringen van zijn ‘Dagboek van een visser’ schreef, maar daarin weinig losliet over wat hij in zijn keuken doet. Genoeg viskoks ook die kunnen schrijven. Zoals Bart van Olphen, ‘Mister Duurzame Vis’, die veel vis gevangen (en ingeblikt) heeft zien worden, maar van wie ik niet weet of hij zelf weleens een hengel vasthoudt.

Een hele voedselketen

Jacques Hermus daarentegen vist al zijn hele leven in zoet en zout water, kookt en eet vis, én schrijft daar prettig over. Met Joël Broekaert, culinair medewerker van NRC in het bezit van een jachtakte, is Hermus een van de weinige jager-verzamelaars-koks-schrijvers van Nederland. Een voedselketen op zichzelf.

Hermus (1958) heeft ook met zijn broer leren vissen, in de Noordoostpolder, waar hij op een boerderij opgroeide. „We visten. Niet per se om te eten”, schrijft hij, „maar om de spanning. Wij op de kant, aan onze voeten een glad wateroppervlak en daaronder een mysterieuze wereld met zilveren, glanzende en slijmerige bewoners.”

Waarom zou je al die moeite doen? „Dat is de verkeerde vraag”, heeft Jeremy Paxman geschreven in Fish, Fishing and the Meaning of Life. „Het essentiële punt van vissen is juist dat je er moeite voor moet doen. Er is zeker geen genoegen in het doden zelf, waarbij je een wezen van flitsend zilver en glorieuze stippels” – Paxman vist met de kunstvlieg op forel – „reduceert tot een inert, dood wezen. […] Maar het is de succesvolle daad van bedrog die genoegen geeft. Hoe groter de uitdaging, hoe groter de voldoening.”

Er staan sympathieke visrecepten in, die geen culinair trapezewerk vereisen

Toch, voor mij geen herfstmiddagen langs sloten ‘op de snoek’ of vernikkelen aan het strand, turend naar het topje van je hengel. Als ik al een visser ben geworden, dan alleen een luie: ’s zomers een lijntje achter de boot. En als de makrelen niet willen bijten, dan koop ik er een paar.

Waar? Daarvoor kun je ook in dit boek terecht. Want Beet! is een boek als geen ander. Er staan de beste adressen in voor verse vis. Interviews met chef-koks en beroepsvissers. Korte en langere reportages van Nederlandse visgronden en een paar buitenlandse (Schotland, Frankrijk, de Malediven).

Het is een encyclopedietje van eet- en vangbare vissen in Nederlandse meren, rivieren, Noord- en Waddenzee, plus flink wat over schaal- en schelpdieren, ongeveer zoals Alan Davidson het deed in North Atlantic Seafood, maar die had het vangen alleen van horen zeggen. Hermus legt je uit met welk materiaal – hengel, molen, draad, wormen of veelkleurig kunstaas – je welke vis wanneer en waar het beste kunt besluipen, ja, ook de kibbeling en de lekkerbek die de meeste Nederlanders met grote netten associëren.

Hij schrijft over alle manieren om vis voor consumptie geschikt te maken, van drogen en roken en inleggen tot fermenteren. Ten slotte staat er een zwik sympathieke visrecepten in, die gelukkig geen culinair trapezewerk vereisen.

Scheermessen lokken

Even kwam de gedachte op: is dat bij elkaar niet wat veel voor één boek? Nee. Hermus maakt je deelgenoot van zijn liefde voor vissen over de volle breedte, van haak tot bord tot boek. Hij gaat niet op zijn hurken zitten, verblindt je evenmin met zijn kennis, maar toont aanstekelijk wat er nou zo leuk aan is. Je denkt: met die Hermus wil ik wel een dagje gaan vissen en daarna alles zelf opeten.

Tot slot nog twee van zijn vistips die ik onmiddellijk wil proberen: scheermessen die „als een soort onderwater-aspergeveld” onder het zand achter de branding staan, kun je bij eb naar boven lokken door keukenzout te strooien op de gang waarin ze zich hebben teruggetrokken, schrijft hij. Dan denken ze dat het weer vloed is en wurmen zich snel omhoog. Snel vastgrijpen voor ze hun vergissing ontdekken!

En Hermus’ saus van kruisbes, die in Frankrijk groseillier à maquereau heet, omdat dat zurige het zo goed doet bij vette visjes als makreel. En geep dus.

Jacques Hermus, Beet! Over vissen vangen, kopen, bereiden en eten. Uitg. Nijgh & Van Ditmar, 208 blz, € 22,50.

