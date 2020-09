De coronasneltest lijkt eindelijk realiteit te worden

Een lichtpuntje in verder donkere tijden. Zo omschreef de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) woensdagochtend de ontwikkeling van de coronasneltest door onderzoeksinstituut TNO en een aantal andere wetenschappelijk instituten.

Deze week opent de proefteststraat van TNO en de GGD Amsterdam. Daar wordt onderzocht of de veelbelovende nieuwe sneltest klaar is voor de praktijk.

De verwachtingen zijn hoog. De moleculaire sneltest, sinds maart in ontwikkeling, is volgens het onderzoeksinstituut sneller, tot de helft goedkoper dan de gebruikelijke test, en – in het lab – even betrouwbaar als de gangbare PCR-test.

De behoefte aan meer én snellere coronatests is groot, vertelde „een zeer bezorgde” burgemeester Halsema bij de lancering van de proefopstelling naast de grote GGD-testfaciliteit in het Amsterdamse conferentiecentrum RAI. De besmettingen en ziekenhuisopnamens in de hoofdstad lopen snel op. De regio Groot-Amsterdam heeft op vijf andere regio's in West-Europa na het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen per hoofd van de bevolking, bleek eerdere deze week uit onderzoek van RTL Nieuws.

Vertraging

Vertraging in het testen kan de stad niet gebruiken. Halsema: „Juist in een regio waar het aantal besmettingen zo groot is, zijn vertragingen niet alleen lastig voor de mensen die in afwachting zijn van het testresultaat, het maakt ook dat wij niet snel kunnen achterhalen waar de bron zit.” Het gevolg: mensen gaan te laat in quarantaine of blijven daar juist onterecht te lang in. „Snelle testen beschermen mensen, maar zorgen ook dat wij onze stad beter kunnen beschermen en daarmee ook onze economie en ons sociale leven.”

Vanaf eind deze week zal de proefteststraat voor de sneltests in gebruik genomen worden. Mensen die zich laten testen op het coronavirus zal gevraagd worden om twee keer een monster af te staan. Het ene wordt dan op de gebruikelijke manier geanalyseerd. Het andere wordt onderworpen aan de nieuwe moleculaire sneltest. De resultaten worden met elkaar vergeleken om te kijken of de sneltest even betrouwbaar is. Uit eerder onderzoek bleek al dat de test even goed presteert als de PCR-test, zegt TNO-onderzoeker Bart Keijser, die de sneltest bedacht. De proef in de RAI moet uitwijzen of dat in de praktijk ook zo is. „Als we met duizend monsters gaan werken, zal de nauwkeurigheid niet 100 procent blijven, maar het ziet er zo goed uit. Dit is een valide test.”

De sneltest is gebaseerd op de LAMP-methode, vertelt Keijser. „We kopiëren op een hele specifieke manier het genetische materiaal van het virus. De enzymen zijn een soort kopieermachines.” Die concentraties kunnen vervolgens gedetecteerd worden. Binnen een uur is de uitslag van de sneltest bekend: veel sneller dan normaal. „Op dit moment duurt het twee dagen voordat je terecht kan, en twee dagen voordat je de uitslag krijgt. Dat is in de tijdschaal van het virus een half leven.”

Het grote voordeel van de LAMP-methode is dat er minder ingewikkelde apparatuur voor nodig is, omdat de reacties in tegenstelling tot de PCR-test op één constante temperatuur kan plaatsvinden. „Het maakt eigenlijk niet uit hoe je dat doet. Of je dat nu in een oventje doet, of in een kopje thee. Alles kan. Je bent daardoor heel flexibel,” zegt Keijser. Analyse kan daardoor ter plekke - in plaats van eerst naar een laboratorium vervoerd te worden.

Schaalbaarheid

De praktijktest moet ook uitwijzen of het aantal sneltests makkelijk uit te breiden is, zegt Keijser. „In principe zou je driehonderd tot zeshonderd tests per uur aan moeten kunnen. Dat is veel, maar dan moet wel het hele werkproces vlekkeloos zijn.”

De komende twee maanden zal de sneltest werken met enzymen die uit het buitenland gehaald worden, verwacht Keijser. Chemieconcern DSM onderzoekt momenteel of dat ook in Nederland geproduceerd kan worden, vertel Keijser. „Dat maakt het nog goedkoper, maar ook nog beter opschaalbaar.”

Binnen een paar weken zal de praktijktest afgerond zijn, verwacht Mariken van der Lubben, hoofd van het streeklaboratorium van de GGD Amsterdam. Daarna kan de methode in gebruik genomen worden. „Maar dan heb je het niet gelijk over een paar duizend monsters per dag. Dat gaat langzaam oplopen.”