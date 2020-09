De beelden van Cupido zijn dromerig en mystiek

De Amsterdamse Hazenstraat, waar al twee galeries zitten die zich richten op fotografie (Wouter van Leeuwen en Caroline O’Breen), is deze week nog een derde fotogalerie rijker. De Zwitserse Bildhalle, sinds 2013 in Zürich, opent hier op 1 oktober een nieuwe vestiging. In eigen land vertegenwoordigt de Bildhalle naast moderne fotografen ook schilders en klassieke fotografen uit de 20ste eeuw, zoals René Burri en Werner Bischof. In Amsterdam zullen eigenaars Andreas en Mirjam Cavegn uitsluitend hedendaagse fotografie laten zien.

De galerie, die een aantal Nederlandse fotografen in haar stal heeft, trapt donderdag af met het werk van Paul Cupido (Terschelling, 1972). Cupido studeerde in 2017 cum laude af aan de Fotoacademie met zijn serie Searching for Mu, een poëtisch beeldverslag van een reis die hij maakte in Japan. Het leverde hem een artist’s residency op van het Belfast Photo Festival 2017, de Hariban Jury Prijs in Japan en GUP Magazine nam zijn werk op in haar New Dutch Talent 2018-editie. De twee fotoboeken die hij daarna maakte, Éphémère en Continuum, werden lovend ontvangen.

Het werk van Cupido kenmerkt zich door een stevige hang naar Oosterse esthetiek en melancholie – een volle maan die boven een rivier hangt, een tak met bloesem (prachtig uitgelicht), een pluisje van een paardenbloem – en een dramatische, vaak mysterieuze romantiek – een vrouwengezicht met de ogen devoot gesloten, een naakt dat de armen uitstrekt naar de nachtelijke hemel.

Umi, 2019 Foto Paul Cupido

De dromerige, bijna meditatieve sfeer van de beelden wordt nog eens versterkt door de manier van afdrukken: handmatig, vaak op handgemaakt papier, waardoor het beeld een doorleefde sfeer krijgt.

Cupido’s beelden doen wel wat denken aan die van de Japanse fotograaf Masao Yamamoto (1957), die circa twaalf jaar geleden op de Parijse fotobeurs Paris Photo bezoekers verraste met een muur vol kleine printjes met vergelijkbare onderwerpen (natuur, vrouwen), in een vergelijkbare sfeer. Een stijl die we op dit moment wel meer terugzien: in het werk van de Japanse Miho Kajioka, het Spaanse duo Albarrán Cabrera, en in Nederland onder andere in het werk van Margaret Lansink en Sarah Punt.

De Bildhalle opent haar nieuwe galerie overigens op een geschikt moment. Omdat de fotobeurs Unseen vanwege corona niet door kon gaan, tonen 26 Amsterdamse galeries dit weekend onder de noemer ‘Unseen at the Gallery’ werk van een of meerdere van hun fotografen.

Paul Cupido, Mukayu, 1 oktober t/m 21 november in de Bildhalle, Amsterdam. Unseen at the Gallery, 2/10 t/m 4/10.