Celstraf onderzoeker Stalin-terreur verlengd naar 13 jaar

De Russische activist Joeri Dmitriëv is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar. Dat melden internationale persbureaus. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het seksueel misbruiken van zijn geadopteerde dochter, iets wat volgens hemzelf en mensenrechtenorganisaties een verzonnen aanklacht is. Hij moet zijn straf uitzitten in een streng bewaakte strafkolonie.

In juli kreeg Dmitriëv nog 3,5 jaar cel. Tegen die veroordeling gingen zowel hij als de Russische justitie in beroep. De 64-jarige Dmitriëv werd eind 2016 voor het eerst gearresteerd omdat de politie naaktfoto’s van zijn geadopteerde dochter op zijn computer vond. Naar eigen zeggen waren die bedoeld om haar groeiontwikkeling bij te houden voor de kinderbescherming, en ging de strafzaak eigenlijk om zijn onderzoek naar de terreur onder Sovjet-leider Josef Stalin.

Kindermisbruik

In 2018 werd hij vrijgesproken van kindermisbruik. Daarna begon de Russische justitie toch een nieuwe zaak. Dmitriëv, een ongeschoolde historicus, is bekend om zijn decennialange onderzoek naar Russische burgers die geëxecuteerd zijn onder Stalin. Hij ontdekte als eerste massagraven in de Noord-Westelijke regio Karelië, waar tienduizenden slachtoffers begraven liggen.

De laatste jaren is er in Rusland steeds minder ruimte voor onderzoek naar misdaden die plaatsvonden onder Stalin. Dat komt onder meer omdat in het Rusland van president Vladimir Poetin veiligheidsdiensten en het leger een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen. Aandacht voor de misdaden en executies die deze instanties tijdens het stalinisme begingen, zou hun gezag ondermijnen.

