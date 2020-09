Britse Lagerhuis stemt voor omstreden Brexit-wet

De Britse premier Boris Johnson is een stap verder met het wetsvoorstel dat een aantal afspraken over de Brexit met de EU op het spel zet. Het Lagerhuis heeft de omstreden wet dinsdag in een derde stemming aangenomen. In totaal stemden 340 Lagerhuisleden voor en 256 tegen. De wet moet nog naar het Hogerhuis voor deze definitief wordt aangenomen. De wet zal daar vermoedelijk op meer weerstand stuiten, omdat Johnson er geen meerderheid heeft. Het is nog niet bekend wanneer het Hogerhuis zal stemmen.

De zogeheten United Kingdom Internal Market Bill moet regelen dat alle landen binnen het Verenigd Koninkrijk dezelfde handelsregels kennen na de Brexit. Handel tussen Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland is jaarlijks meer dan 90 miljard pond (98,51 miljard euro) waard. Maar het voorstel maakt ook een einde aan afspraken met de Europese Unie over de Ierse grens, zoals over controles op handel tussen Noord-Ierland en de rest van het VK.

Zulke afspraken in de Brexit-deal van vorig jaar, door Johnson zelf ondertekend, zouden volgens de premier een barrière opwerpen tussen Noord-Ierland en het VK. Volgens critici gebruikt Johnson de wet als drukmiddel in de onderhandelingen over de Brexit met de EU. Volgens de Europese Commissie schendt het voorstel internationaal recht. Minister Brandon Lewis, die over de Noord-Ierse kwestie gaat, sprak van schendingen op „specifieke en beperkte wijze”.

