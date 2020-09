Bouwbedrijf BAM gaat reorganiseren, bezuinigt vooral op personeel

Het internationaal opererende bouwbedrijf Koninklijke BAM heeft woensdag een grote reorganisatie aangekondigd. Door te snijden in het personeelsbestand moet jaarlijks tot 100 miljoen euro worden bespaard. De reorganisatie wordt in de komende zes maanden doorgevoerd, schrijft BAM op de eigen website.

Het bedrijf zegt dat de stap noodzakelijk is om de lage bedrijfsopbrengsten, die mede worden veroorzaakt door de coronacrisis, op te vangen. Hoeveel mensen precies hun baan gaan verliezen, zegt BAM nog niet. Hierover moet eerst nog overlegd worden met de medezeggenschapsraad en in de werkmaatschappij. „Het gaat om een aanzienlijk aantal medewerkers”, zowel in Nederland, daarbuiten en op het hoofdkantoor, zegt een woordvoerder van BAM desgevraagd.

„Gezien het effect van de Covid-19-pandemie en de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar nemen wij verstrekkende maatregelen om onze winstgevendheid structureel te verbeteren”, schrijft Ruud Joosten, die sinds deze maand bestuursvoorzitter is van het bedrijf. „Hoewel dit een pijnlijke beslissing is voor de betreffende medewerkers, is het een noodzakelijke stap om de financiële prestaties van BAM te verbeteren.”

Afgelopen jaar had BAM bijna 20.000 werknemers in dienst en maakte het bedrijf 12 miljoen euro winst. Het bijna honderd jaar oude bouwbedrijf stopte deze zomer al met bouwprojecten buiten Europa.