Bij het debat tussen Trump en Biden lag de kijker als eerste in de touwen

Al na tien minuten debat tussen Donald Trump en Joe Biden was woensdag duidelijk wat de vraag van de nacht zou zijn: waarom ben ik wakker? De interrupties van Trump, de pogingen van Biden om zich daar niets van aan te trekken, gespreksleider Chris Wallace die vergeefs enige orde probeerde te bewaren – het was een bokswedstrijd waarbij de kijker als eerste in de touwen lag.

Op1 had Jeroen Pauw teruggelokt naar de talkshowtafel om met Sophie Hilbrand een live-uitzending rond het debat te presenteren, met een tafel vol popcornbakken en papieren bekers. Voor het bekvechten der bejaarden losbarstte, hadden de deskundigen goede zin gehad. Ze voorzagen vuurwerk, vertelden geestige anekdotes over Ronald Reagan, vroegen zich af hoe Trump zich zou houden als zijn belastingmoraal ter sprake zou komen, of Biden het imago van ‘Sleepy Joe’ zou afschudden.

Er was een Zoom-meeting opgetuigd met negentien in de VS wonende Nederlanders, die ook hun licht over het debat zouden laten schijnen. Ze waren min of meer gelijkelijk verdeeld over de beide kampen, volgens Pauw. Dat bleek niet helemaal gelukt. Toen de expats door het ophouden van iets roods of iets blauws kenbaar moesten maken aan welke zijde ze stonden, spoelde er een blauwe golf over de schermpjes. In het verste hoekje zat Dennis van Es uit North Carolina als enige Republikein. Hij vond Trump „gewoon een goede kandidaat”.

Niet overdreven energiek

„Heb je er een beetje vertrouwen in?”, wilde correspondente Laila Frank weten van een Nederlandse vrouw die meewerkt aan de campagne van Biden. „We kunnen alleen maar heel erg ons best doen”, luidde het niet overdreven energieke antwoord. Frank – die samen met Charles Groenhuijsen het gesprek aan tafel domineerde – benadrukte nog maar eens dat het om smalle marges ging.

Toen er eindelijk werd overgeschakeld naar Cleveland, volgden de interrupties elkaar zo snel op dat ik diep medelijden kreeg met de NPO-ondertitelaar. Om die wat extra tijd te geven was het signaal met een halve minuut vertraagd, maar er viel met geen mogelijkheid op te tikken tegen de simultaan geuite schimpscheuten. Zo liepen de teksten regelmatig voor of achter op het geluid, wat het geheel nog rommeliger maakte dan het al was.

Anderhalf uur lang probeerde Trump te voorkomen dat Biden zou spreken en probeerde Biden te voorkomen dat iemand naar Trump zou luisteren. De Democraat had op onverstoorbaarheid geoefend. Hij keek zo vaak in de camera dat je vermoedde dat hij een lang weekend op trainingskamp was geweest bij Hans Wiegel in Diever.

In het laatste kwartier van de uitputtingsslag werd de vraag behandeld of en wanneer de verkiezingen een geldige uitslag zouden opleveren. Ik was nog net wakker genoeg om te beseffen hoe ontluisterend het voor de Verenigde Staten is dat daar überhaupt over gedebatteerd moet worden.

Niet zo vrolijk meer

Na afloop was de stemming aan de Op1-tafel, eh, niet zo vrolijk meer. „Een aanfluiting”, zei Amerikanist Koen Petersen. „Het slechtste debat sinds 1980,” stelde oud-minister Bert Koenders. „Ik vraag me af er nog iemand kijkt,” voegde Sophie Hilbrand daaraan toe. Het bleek dat Charles Groenhuijsen tijdens de tweekamp eens in de zeven minuten „Geen hoop! Geen boodschap!” had uitgeroepen. Met hun laatste krachten analyseerden de gasten ruim een half uurtje door. In soundbites zou het debat misschien nog ergens op lijken, dachten ze.

Even na vijven sprak Koenders na een voorzetje van Hilbrand het verlossende woord: „We mogen naar bed.” Maar niet om rustig te slapen.