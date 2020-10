Bij de familie Knipa werd gezwegen over de oorlog

Evelyn Knipa was een jaar of zestien toen haar moeder haar de waarheid vertelde. Nooit had ze begrepen waarom haar vader Wiel zo vaak met oma op vakantie ging naar Spanje, en zij niet mee mocht. Die zomeravond, in hun caravan op camping Reigershorst in Montfort, fluisterde haar moeder haar een groot geheim toe.

Oom Frits, de enige broer van haar vader, was helemaal niet aan Duitse zijde gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Oom Frits was nog tijdens de oorlog uitgeweken naar Spanje. Daar had hij onder een schuilnaam gewoond en gewerkt, ook voor het nazi-regime. Haar vader en oma hadden hem na de oorlog vaker stiekem opgezocht, in zijn huisje in de bergen buiten Madrid.

Evelyn (60) herinnerde zich de verborgen geschiedenis van oom Frits toen de Spaanse schrijver Wayne Jamison vorig jaar contact met haar zocht. „Jamison liet mij een foto zien van de Spaanse arts naar wie hij onderzoek deed. Dat bleek Frits te zijn, de broer van mijn vader.” Dankzij Evelyn Knipa kon Jamison bij het schrijven van zijn boek Doctor Pirata de link leggen tussen de Spaanse periode van Frits en diens leven in Nederland.

Ze werkte graag mee aan het boek over haar oom, zegt Evelyn in haar woning in Heerlen. „Ik was nieuwsgierig naar de rest van de familie. Behalve een broer heb ik niemand meer. Tegelijk was ik op mijn hoede omdat ik bang was voor een herhaling van wat er in 2006 rond mijn vader Wiel gebeurd was.”

Haar vader was vier jaar dood toen politici in Heerlen een standbeeld voor hem wilden oprichten. Wiel Knipa (1921-2002) was in het naoorlogse Limburg uitgegroeid tot populair volkszanger en gangmaker van carnavalsvereniging de Winkbülle in zijn woonplaats.

Het standbeeld ging niet door omdat de politici in het Nationaal Archief ontdekten dat Wiel „een belast oorlogsverleden” had.

Niet alleen Frits had in de oorlog de kant van de Duitsers gekozen, ook Wiel had dat gedaan. Zoals gezwegen was over Frits, zo was door de familie ook gezwegen over het verleden van Wiel.

De vader van Evelyn bleek zich in 1944 aangemeld te hebben bij de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging, en was gaan werken voor de Duitse bezetter. Daarvoor was hij na de oorlog gestraft.

Familie Knipa met Frits (links), ouders en Wiel (rechts). Foto’s Chris Keulen

„Thuis was de oorlog geen thema”, vertelt Evelyn Knipa met tranen in haar ogen. „Over het verleden van Frits en Wiel werd nooit gesproken. Daarom raakte de kwestie met het standbeeld mij diep. En het maakt mij bang om wat er nu weer kan gebeuren.” Op haar netvlies staat een spotprent in de krant uit 2006 van een standbeeld van haar vader met een afgehakte gestrekte rechterarm.

Indiana Jones

Dat schoot door haar hoofd toen auteur Jamison vanuit Spanje contact opnam. Hij kwam met een duizelingwekkend verhaal over haar oom. Evelyn: „Hij was de Indiana Jones van Spanje. Het is een film. Het enige wat ik hoop is dat hij geen lelijke dingen heeft gedaan in de oorlog.”

Jamison ontdekte dat Frits in de oorlog onder allerlei schuilnamen zowel voor de Duitsers als voor het verzet in Nederland werkte. Hij was nazi-spion in Spanje, handlanger voor nazikopstukken die kunst roofden in Europa, zat in dodencellen en gevangenkampen, leidde later een luxe leven als medicus zonder papieren en was – onder meer – een lokale beroemdheid in de Spaanse kustplaats Chipiona.

Lijfarts van Franco

Na de onthulling van haar moeder in de caravan stapte Evelyn naar haar oma. Die vertelde haar meer, en liet brieven en foto’s zien die Frits vanuit Spanje gestuurd had. „Mijn oma vertelde dat hij in Madrid gewerkt had. Hij zou de lijfarts van de Spaanse dictator Francisco Franco geweest zijn. Maar of hij überhaupt geneeskunde gestudeerd had, geen idee. In Nederland in elk geval niet. Als negentienjarige ging hij de oorlog in, om in Spanje met een valse identiteit weer boven water te komen. Mijn vader Wiel leefde destijds nog, maar ik kan me niet herinneren dat ik er ooit met hem over gesproken heb.”

Tot de dag van vandaag weten mensen in Heerlen niet beter dan dat de broer van hun carnavalsheld gesneuveld is in de oorlog. Zo staat het nog steeds op de website van carnavalsvereniging De Winkbülle, waarvan Wiel Knipa opperwinkbuul was.

De familie Knipa zweeg over de oorlog. Het boek van Wayne Jamison doorbreekt dat zwijgen. Daar is Evelyn blij om. Ze hoopt alleen dat dit keer de negatieve reacties uitblijven. „Mijn vader wist in de jaren zestig dat zijn broer nog leefde en heeft dat stilgehouden. Als mensen daar nu over gaan speculeren, dan raakt mij dat ook. Voor ons was het belangrijk dat Wayne zijn boek kon schrijven.”

Toch lijkt de discussie zich opnieuw aan te dienen. Een lokale politieke partij kondigde in 2018 aan alsnog een standbeeld te willen voor Wiel Knipa. Evelyn: „Als er geen standbeeld mag komen omwille van wat hij in de oorlog gedaan heeft, dan deel ik die mening niet. Maar als mensen moeite hebben met een standbeeld, dan moeten ze het vooral laten. Mijn vader heeft al een standbeeld in mijn hart.”