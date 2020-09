Bellen via de vaste lijn is weer terug dankzij corona

De vaste telefoonverbinding, die in veel huishoudens de laatste jaren nog amper gebruikt werd, vertoont een onverwachte opleving.

Een woensdag gepubliceerd rapport van de Autorititeit Consument en Markt (ACM) bevestigt wat veel thuiswerkers al wisten: door de coronacrisis wordt er beduidend meer gebeld. En daarvoor gebruiken we niet alleen de mobiele telefoon. Volgens de Telecommonitor, een driemaandelijks rapportage van de ACM, groeide het aantal belminuten via een vaste telefoonlijn in het afgelopen halfjaar met 19 procent.

Deze stijging wijkt af van het gestaag dalende patroon – in 2010 was het aantal vaste belminuten per kwartaal nog twee keer zo hoog (5 miljard minuten) als nu (2,5 miljard). In veel huishoudens staat de vaste telefoon stof te vangen, omdat bijna de helft van consumenten onbeperkt kan bellen via de mobiele telefoon.

Er zijn nog 5,3 miljoen vaste telefoonaansluitingen in gebruik – op acht miljoen huishoudens – die grotendeels in handen zijn van KPN en Vodafone/Ziggo. Ter vergelijking: in 2010 hadden particulieren ruim 7 miljoen vaste telefoonlijnen.

Het aantal belminuten via een mobiele telefoon steeg in de eerste helft van 2020 ook: met 23 procent.

Veel thuiswerkers grijpen naar de telefoon omdat dat minder vermoeiend is dan continu appen of langdurig videobellen. Een video-overleg via Zoom of Microsoft Teams vereist dat je voor de camera blijft zitten. Gewoon bellen geeft meer vrijheid en is spontaner en minder ongemakkelijk dan de overdaad aan oogcontact tijdens videogesprekken, legde de Amerikaanse hoogleraar communicatiewetenschap Jeremy Bailenson onlangs in NRC uit.

Nog een corona-effect: het mobiele datagebruik steeg minder snel dan voorheen omdat Nederlanders minder onderweg zijn. In plaats daarvan gebruiken ze hun eigen wifi.

Volgens ACM heeft 47 procent van de Nederlandse huishoudens een down- loadsnelheid van minstens 100 megabit per seconde en 44 procent van de internetverbindingen haalt tussen de 30 en de 100 mbit per seconde. Onder de 30 megabit kan de bandbreedte tekortschieten als je met meerdere huisgenoten tegelijk aan het videovergaderen, gamen of netflixen bent. Een half procent van de huishoudens moet het doen met minder dan 10 megabit per seconde.