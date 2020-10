Stedelijk Museum Schiedam krijgt schenking van 600 kunstwerken

Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt een schenking van ruim 600 kunstwerken. Het gaat om de NOG Collectie, die 25 jaar geleden werd opgericht als bedrijfscollectie en eigendom was van Stichting Beheer SNS REAAL. De collectie bevat kunstwerken van onder meer Marlene Dumas, Ger van Elk, Koen Taselaar en Evelyn Taocheng Wang.

De schenking komt op een bijzonder moment: in de laatste week dat het museum open is voor sluiting van een jaar voor renovatie. Het is ook de laatste week van directeur Deirdre Carasso, die vanaf december leiding gaat geven aan Bibliotheek Utrecht.

„De schenking is een mooi cadeau aan het museum”, zegt Carasso. De verzameling waarvan het museum nu het eigendom overneemt, wordt al vanaf 2013 door het museum beheerd. „De collectie heeft grote verwantschap met de bestaande collectie van Stedelijk Museum Schiedam, allebei gericht op in Nederland gemaakte kunst. Deze verzameling geeft een mooi beeld van wat er de afgelopen 25 jaar in Nederland gemaakt is.”

Kunstwerk uit de NOG Collectie: Koen Taselaar, After Long Consideration And Soul Searching The Smoking Croissant Turned Out To Be My Mom, 2020. Foto Stedelijk Museum Schiedam

Een kunstwerk dat er volgens Carasso uitspringt is een werk van Fatima Barznge. „Zij is een kunstenares uit Iraaks-Koerdistan die al jaren in Nederland werkt. Ze maakte een metersgrote collage van tekeningen met geometrische patronen. Ze putte daarvoor uit haar jeugd in Iraaks-Koerdistan. De vormen zag ze in haar moeders jurk, het vloerkleed en de moskeemuur. Dat werk sluit ook fantastisch aan bij de abstract geometrische werken van Jan Schoonhoven, waarvan het museum er een aantal bezit.”

Naast de 600 kunstwerken ontvangt het museum een budget om de verzameling de komende tien jaar te beheren. Om hoeveel geld het gaat wil het museum niet zeggen. „Een mooie bruidsschat”, aldus Carasso.

Het Stedelijk Museum Schiedam gaat een tentoonstelling en een boek maken om de schenking te vieren, maar dat zal pas na de renovatie zijn. Het museum is nog open tot en met zondag 4 oktober.

