BAM bespaart: mogelijk duizend banen weg

De nieuwe baas van bouwbedrijf BAM, Ruud Joosten, is direct begonnen met puinruimen. Binnen een maand na zijn aantreden – Joosten begon op 1 september – kondigt BAM een bezuinigingsprogramma aan van 100 miljoen euro op jaarbasis. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. „Het grootste deel” moet bekostigd worden door ontslagen.

Afgelopen juli kondigde de bouwer ook al aan te stoppen met de divisie voor projecten buiten Europa, BAM International, vanwege hoog oplopende verliezen en slechte vooruitzichten. De divisie heeft onder meer verschillende projecten in de kwakkelende olie- en gassector.

Hoeveel banen er precies zullen verdwijnen, is nog niet duidelijk. Wel dat dit een fors aantal zal zijn. De Telegraaf kwam in een berekening op uit ruim 1.000, van de ongeveer 19.500 werknemers – zoveel had BAM er althans eind vorig jaar. Dat aantal wordt door een BAM-woordvoerder bevestigd noch ontkend. BAM zegt nu eerst in gesprek te gaan met ondernemingsraden en vakbonden.

Het moge duidelijk zijn: het gaat niet goed met de grootste bouwer van Nederland. Martijn den Drijver, analist bij ABN Amro, noemt de aangekondigde bezuinigingen dan ook „volledig terecht”. „BAM moet structureel de winstgevendheid gaan verhogen.”

De cijfers die het beursgenoteerde BAM in augustus presenteerde, illustreerden al de malaise bij het bedrijf. Er was een nettoverlies van 235 miljoen euro in het eerste half jaar, en de omzet kwam uit op 3,1 miljard euro: 10 procent minder dan in dezelfde periode in 2019.

Minder omzet

De bouw heeft recentelijk veel klappen gehad. Na de pfas- en stikstofproblematiek, diende de corona-uitbraak zich aan. Hoewel het werk tijdens de verschillende wereldwijde lockdowns niet stil kwam te liggen, draaide BAM in april en mei toch slechts 65 procent van de normale capaciteit. Inmiddels is dat zo’n 85 procent. Dat zal nog wel even zo blijven, stelt het bedrijf.

Maar de problemen bij BAM zitten nog veel dieper. Het bedrijf doet het structureel slechter dan collegabouwers, stelt ABN-analist Den Drijver. „Bouwbedrijven zitten in een lastige sector, met dunne marges, maar juist BAM leidt keer op keer projectverliezen. Dan moet je echt stappen gaan zetten. Risico’s worden verkeerd ingeschat. Er is echt een cultuurverandering nodig.”

De laatste jaren stapelde BAM tegenslag op tegenslag. Zo moest het bedrijf in het eerste half jaar van 2020 36 miljoen euro steken in de afhandeling van een slepende Duitse zaak: het ineenstorten van een stadsarchief in Keulen vanwege werk aan een metrolijn. Ook kostte de zeesluis die BAM bouwt bij IJmuiden het bedrijf al ruim 100 miljoen, en bij op bouw van een prestigieus museum in Dubai in 2019 25 miljoen euro afgeschreven.