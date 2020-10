‘Onder elke brug ligt wel een snoekbaars te wachten’

Hoelang hangt z’n hengel in het Amsterdamse IJ? Eén minuut, misschien korter. En: „Bám”, de eerste baars is gevangen. Met een polsbeweging klikt Juul Steyn (43) de vis van het haakje en houdt hem met één hand vast, duim en wijsvinger achter de onderkaak. De vissenbek wijd opengesperd, de gekartelde vinnen recht overeind. „Mooi hè”, zegt hij. „Echt een Anton Pieck-vis.” Behoedzaam laat hij de vangst terug het water in zakken, om direct daarna de vislijn opnieuw uit te werpen. „Bám.” Weer beet. En binnen hooguit een kwartier nog een keer en weer. „Een baars zwemt zelden alleen.”

Na een vis of vijf pakt Juul Steyn zijn hengel, schepnet en zijn rugzak met kunstaas en beent naar de volgende stek. „Kijken of daar snoekbaars zit”, roept hij achterom, tegen de wind in. Hij vist sinds z’n zesde. Eerst voor de lol, maar toen werd zijn oudere broer kampioen van de lokale visfederatie, in Limburg. „Dat wilde ik ook, maar beter.” Als tiener werd hij Nederlands kampioen wedstrijdvissen en op zijn zestiende deed hij mee met de wereldkampioenschappen (hij werd elfde). Vissen werd zijn werk. Als bijbaan naast zijn studie natuur- en landschapstechniek schreef hij voor sportvisblad Beet. Daarna ging hij journalistiek studeren en werd nog voor hij was afgestudeerd hoofdredacteur van Hét Visblad, destijds het grootste blad na Veronica Magazine, met in de hoogtijdagen een oplage van 550.000.

En nu is al zijn kennis over de visser en de vangst te lezen in Denken als een vis, een boek dat perfect past in de serie succesvolle boeken over stoeremannendingen; fikkie stoken, hout hakken, en vissen dus. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die het wel eens doen (zo’n 230.000, volgens Sportvisserij Nederland), maar toch zeker drie keer zoveel mannen, vandaar dat Juul Steyns boek ‘het mannenboek van 2020’ is gaan heten. Het gaat niet over de vissers die dagenlang langs de waterkant zitten in een regenpak voor hun tent. Dat zijn meestal karpervissers, en dat is een andere tak van sport, zeg maar de langebaanschaatsers. Juul Steyn schrijft voor en over de shorttrackers, de roofvissers die jagen op vissen die vissen eten.

Foto Simon Lenskens

Normaal gesproken zijn sportvissers er niet happig op de locatie te delen waar de vis wil bijten, maar de kades aan het IJ waarvandaan de ponten vertrekken, zijn „hoerenstekken”, zegt Juul Steyn. Elke visser weet dat het er visrijk is. „Het water wordt steeds omgewoeld, er ontstaat werveling, de kleine visjes raken daardoor even de weg kwijt.” Roofvissen weten dat óók. Zij eten die voorntjes, brasem en andere witvis die daar rondzwemt. Dus daar komt de snoek, de snoekbaars, of de roofblei en, als je geluk hebt, zelfs een meerval. En die happen als ze aan het bingen zijn net zo fanatiek in een knaloranje plastic visje met inktvisgeur.

Jongensvissen

De baarzen van zojuist zijn Nederlands meest voorkomende vis. Ze zitten in sloten, plassen, beken en zelfs vijvers. ‘Jongensvissen’ noemt hij ze, omdat elk kind dat een keer een hengeltje uitgooit er een kan vangen. „En het leuke is”, zegt hij, dat je er bijna niks voor nodig hebt.

Niks voor nodig? Waarom gaat een kwart van zijn boek dan over spullen? Gebruik je een spinhengel of een baitcaster? Wanneer heb je een werpreel nodig? Welk type kunstaas gebruik je voor welke vis? Vissen zou geen ‘mannensport’ zijn zónder al dat materiaal. Hij lacht toegeeflijk. Thuis, op de woonboot waar hij woont met vrouw en twee kinderen van 7 en 4 heeft hij een hok vól. „Vanochtend kreeg ik een nieuwe molen binnen voor aan de hengel. Zielsgelukkig ben ik ermee.” Het is net als met schoenen, zegt hij. „Je wil altijd meer.” En toch kun je met één stevig paar overal heen lopen, en zo is het met hengels hetzelfde. Eén werphengel met molen om de lijn binnen te draaien, een handzaam kistje met haakjes en kunstaas, en een schepnet dat vooral bedoeld is om de vis zo voorzichtig mogelijk aan land te halen.

Foto Simon Lenskens

Op naar de snoekbaars, de ‘sluipschutter’ onder de roofvissen. Daar, bij de kruising tussen de route van de pont en de vaargeul van de grote schepen is de kans op succes groter. Waar de baars een ‘straatvechter’ is, die op elk aas duikt dat hem interesseert of irriteert, laat de snoekbaars zich wat minder snel uit z’n tent lokken. Hij is kieskeurig en afwachtend, maar hapt hij eenmaal, „báf erbovenop”, dan moet de visser aan de bak en razendsnel ‘aanslaan’ om de vis aan de hengel te ‘haken’. Juul Steyn gooit de lijn links, rechts, recht naar voren en roept ‘aaai’ en ‘aaaah’ bij elke aanbeet die hem ontglipt. Speciaal voor de vis is hij naar Amsterdam verhuisd, de „snoekbaarshoofdstad van de wereld”. Jarenlang was hij er visgids, en sinds kort is hij dat weer. „Vissen kennen het verschil niet tussen stad en platteland. Die kennen alleen water, eten en beschutting. Dat vinden ze allemaal in de stad.” Groningen, Leiden, Zwolle, Rotterdam, het is een publiek geheim dat het er barst van de vis. Achter fietswrakken en winkelwagentjes in grachten en kanalen verschuilt zich de roofvis. „Onder elke brug ligt wel een snoekbaars te wachten.” Vandaar dat op elke brug, bij elke kade of oever wel een hengelaar te vinden is. Street fishing heet dat, urban fishing, of gewoon straatvissen, en de grote Nederlandse steden zijn dé plek voor (inter)nationale wedstrijden.

Het wil niet echt lukken, valt op te maken uit het gegrom van Juul Steyn. Ander aasje proberen, ietsje groter, waarmee hij de vis, hoopt hij, net wat meer provoceert. Ander loodkopje erop, groter haakje ook.

Campingrecord

Bijna was hij vergeten hoe fijn hij vissen vindt, zegt hij. Hij was, met een compagnon, een eigen bedrijf begonnen – een soort Airbnb voor woonboten. „Het liep goed, en daarmee had ik mijn eigen monster gecreëerd.” Uren zitten achter een computerscherm, weinig buiten, voor vissen nauwelijks tijd. En dat brak hem op. Hij wijst op een littekentje op zijn voorhoofd. „Er zat een plekje dat daar niet hoorde.” Niks ernstig, maar het zette hem toch aan het denken. „Ik wilde niet de rest van mijn leven iets doen waar ik ongelukkig van werd.” Sinds een jaar zit hij weer dagelijks op of bij het water, voor werk en plezier. Hij citeert het motto van zijn boek: „Veel mensen vissen zonder te beseffen dat het niet om de vis te doen is.” Hem is het te doen om de spanning én de rust. „Die twee gaan goed samen.” De spanning van of het lukken zal, de rust van het geduldig wachten, de vreugde van de vangst. Na afloop gaat de vis terug het water in, een enkele keer verdwijnt hij in de pan.

Vissen is één grote cursus omgaan met teleurstellingen

Vissen is „één grote cursus omgaan met teleurstellingen”, zegt hij, als hij weer een vis voelt happen én loslaten. „Dit hád een meerval kunnen zijn.” Het ‘monster’ noemt Juul Steyn die vis in zijn boek. Slangachtig lichaam, lange snorharen, bek vol raspachtige tanden, en vergeet de omvang niet. De waterkwaliteit in Nederlandse rivieren is de afgelopen veertig jaar zo verbeterd, zegt hij, dat meervallen van twee meter of meer geen uitzondering zijn. Met één hand vist hij zijn telefoon uit zijn zak en laat een foto zien waarop hij een meerval vasthoudt alsof hij een reusachtige baby wiegt. „Twee meter tien.” Hij ving hem deze zomer op de camping in Frankrijk. Zijn vriendin had de kampeerplek uitgezocht omdat die zo mooi aan een riviertje lag, hij wist dat in die rivier, de Lot, meervallen zwommen. Dus nam hij zijn meervaluitrusting mee, en verbrak het campingrecord twee keer met een joekel van een vangst. Hij moet, zegt hij, nog „bespreken” of de rest van het gezin het ook een leuke vakantie vond.

Foto Simon Lenskens

De ene na de ander foto met trofeevangsten komt voorbij op z’n telefoon, van zichzelf en anderen. „Een beetje visser weet hoe hij de vis op z’n voordeligst laat uitkomen. Hand achter de vis, het lichaam iets naar achteren leunen, de vis naar voren. Kijk, zo lijkt een baars van zestig centimeter een vet varken.” Vooralsnog vangt hij, hier in het IJ, helemaal niks. Hij stampt met grote passen naar verderop op de kade, waar een straatvisser staat. „Elke middag ga ik even werpen in de pauze. Zes, zeven vissen in een uurtje.” Ze blijken elkaar van gezicht te kennen uit een Facebookgroep voor vissers. Een kort moment van afleiding en ze hebben per ongeluk elkáár beet. Juul Steyn doet een poging hun verstrengelde lijnen uit de knoop te peuteren en bijt, als dat niet lukt, de lijn met z’n tanden door.

Voor vandaag houdt hij het voor gezien met de snoekbaars, zegt hij. Of nou ja, misschien, straks, daar, waar de geul wat dieper is en het water wat onstuimiger. Aan het eind van de dag stuurt hij een foto van hoe de strijd tussen man en vis beslecht werd. Een snoekbaars, de vanger erachter met pet, baard en een grote grijns van geluk. Hij ving er die dag nóg drie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020