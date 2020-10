Vissen om te eten: als je ’m niet lust, laat je ’m met rust

Dat duikelende dobbertje, in dat Zweedse slootje vol lelies aan de rand van een bos, dáár begon de gekte. Daar werd een vuur aangewakkerd dat nooit meer zou doven.

Zo’n acht jaar terug, tijdens een fietstocht, vond ik een in elkaar geknutselde hengel, een tak met lijn, dobber en haakje. Diezelfde middag wierp ik de lijn in ’t slootje en ben nooit meer gestopt met werpen.

Wat daar precies gebeurde kan ik niet verklaren, en het klinkt te zot, maar het trillen, zwiepen, duiken van het dobbertje was pure magie. De ene na de andere prachtvoorn; ik raakte betoverd aan de waterkant. De abrupte manoeuvre van rechtopstaande-dobber naar kopje-onder-dobber werd een verslaving. Ik kreeg het plaatje niet meer van m’n netvlies, ging ermee naar bed en stond ermee op. Op den duur vond ik de duikeling nog enerverender dan de vis zelf!

Alleen vissers snappen dit. Hoe verklaar je anders dat gezonde volwassen mannen hele dagen aan de waterkant naar een lullig dobbertje zitten te staren? Ook zij die in een goed huwelijk zitten. ‘Het heet vissen, niet vangen…’

Intussen versleet ik legio dobbers, lange, dikke, groene, oranje, mijn zelfontworpen vuurwerkdoos sleepte ik overal mee, en ik spieste honderden vissen door de lip. En ja, ik geef het toe, vissen is een drift, een instinct, een mannelijk jachtinstinct. Want vrouw-met-hengel is bijna net zo’n grote zeldzaamheid als zeemeermin-aan-de-haak. De paar dames die ik zover kreeg mij te vergezellen vonden dat zwijgende staren maar ‘saai’, de gehaakte vis ‘zielig’ en het slijm ‘vies’.

Intussen zit ik in een nieuwe fase. Ik ben gestopt met pleziervissen, ‘sportvissen’ heet dat. Vissen voor de kick, inclusief de triomfantelijke Facebook-foto. Nee, ik kan de stress en letsels aan lip, kieuw en keel (niet zelden met dodelijke afloop) niet meer aan mezelf verkopen. Een vis uit zijn natuurlijke biotoop rukken is een ernstige zaak, die gaat over respect en existentie, of het einde ervan. Daar past geen ‘fun’ bij.

Daarom zoek ik enkel nog het water op met één oogmerk: een sappig maaltje. Ik ben panvisser geworden. Dit klopt voor mijn gevoel, dit kan ik verantwoorden omdat ik hiermee als homo sapiens mijn verloren plaats in de voedselketen heb hervonden – iets wat de meeste Arabische, Aziatische, Afrikaanse, maar ook Oost-Europese vissers goed snappen. Vandaar mijn persoonlijke lijfspreuk: ‘Als je ’m niet lust, laat je ’m met rust.’

Nu vind ik de grondsmaak van onze rivierbaarzen en blankvoorns vies en de binnenwateren te troebel, dus zoek ik mijn heil in het ruime sop. De zee is andere koek, een totaal ander universum, daar komt geen dobber aan te pas. Daar gedragen de vissen zich als de golven: groot en woest. Dan ga je trollen (de lijn achter je boot aan slepen) of, nog liever, jiggen: het (kunst)aas laten zakken tot de bodem.

Met tact en een beetje geluk voel je het op zeker moment ‘trekken’. Dit trekken is van een andere, diepere orde dan de dobber. Hier ontstaat een rechtstreeks contact met een levende ziel in de donkere diepte. De spieren van de vis staan ineens in directe verbinding met jouw eigen arm- en rugspieren. Je armen trillen, een dopamineshot explodeert in je hersenen. Het gierende bloed van de vis stroomt linea recta door naar jouw aderen. Zijn hartkloppingen zijn jouw hartkloppingen – een navelstreng is geboren tussen jou en de vis en dat voelt aan als een openbaring van die hele oogverblindende onderwaterwereld. De zee als oermoeder van ons aller bestaan.

Dan is er nog het zogenaamde ‘speervissen’. Ziet er stoer uit, zo’n schietwapen, maar lafhartiger kan haast niet

Ik spreek hier nadrukkelijk over hengelvisserij, niet te verwarren met netvisserij. We noemen de sardien- en haringvissers, die ’s avonds met hun netten buitengaats varen ook ‘vissers’, maar dat is wat anders. Dat is pure kostwinning, handel.

Dan is er nog die andere (vooral buitenlandse) tak van sport, het zogenaamde ‘speervissen’. Ziet er stoer uit, zo’n schietwapen, maar lafhartiger kan haast niet. Met de speer tussen het koraal de argeloze vis zo dicht mogelijk naderen, de punt tot een metertje… poefff! Prijsschieten voor sukkels. Geen kunst aan. Ontmythologiserend bovendien, want de speervisser ziet de vis. Terwijl juist de onzichtbaarheid van de onderwaterwereld, met al zijn geheimen en verborgen verhalen – is het een barracuda? een yellowtail koningsvis? een razende mahi-mahi? – het hengelvissen zo machtig maakt.

Een visser op weg naar zijn jachtterrein is altijd omgeven door iets episch. Iets heroïsch. Zal hij slagen en met een kist vol buit thuiskomen? Of keert hij terug met lege handen? Komt hij überhaupt nog thuis of wordt hij verzwolgen door de loerende diepzeekrachten? Deze vragen gaan altijd mee op een vissersboot. De bereidheid zware beproevingen te doorstaan, de intuïtieve kunst beheersen het water ‘te lezen’ – dat typeert de ware visser.

Om deze reden heb ik niet zo’n hoge pet op van die voornamelijk bij boothengelaars populaire ‘fishfinders’. Dure, vernuftige apparaatjes die op een schermpje alle geheimen verklappen: diepte, bodemstructuur, temperatuur én: vislocatie. Hengelen is dan een kwestie van de lijn laten zakken en hijsen maar! Vissen voor lamzakken.

Mensen denken vaak dat het hoogtepunt van vissen zit in het moment dat het zilver in de hand spartelt. Een misverstand. Het grootste plezier zit hem in de voorbereiding. Het ritueel begint al dagen ervoor, het peilen van de zeecondities, het inslaan van vers aas; garnalen, zagers, mosselen, sardien, sommigen steken hun eigen pieren. Dan is er nog het geduldige breiwerk; het knopen van haken en lussen, monteren van (soms knap ingewikkelde) onderlijnen met wartels en kraaltjes.

Als dan de wekker voor dag en dauw rinkelt, de koffiedamp en de eerste zonnestralen op je gezicht, de krijsende meeuwen boven je hoofd, de zee die haar maagdelijke schoot voor je opent terwijl het zilt je neus binnendringt… ja, dan voelt de spartelende vis later in je handen inderdaad als een bekroning, maar wel een die niet meer is dan een kostelijk slotakkoord van een magnifieke symfonie.

Ik kijk de vis kort in de ogen, streel langs zijn vinnen, druk een kus op de kop

De vis eenmaal binnenboord kijk ik hem kort in de ogen, bewonder zijn ragfijne schoonheid, streel hem langs de vinnen, druk hem een kus op de kop en dank de schepper in zijn naam. De daaropvolgende welgemikte klap is de bezegeling van het verbond dat ik met de vis sloot; hij vaart direct naar de hemelen.

Bij dit ritueel hoort ook het pact dat ik de vis met eigen handen ontweid en bereid. Na verwijdering van alle ingewanden volgt een simpele marinade van koriander en knoflook, ik bak hem in een mix van olie en boter en verorber hem met avocado.

Ik ontnam de vis zijn leven, maar had ik dat niet gedaan dan zou een grotere vis dat doen, ruwer en oneerbiediger. In ruil daarvoor schenkt de vis mij het allerbeste van zichzelf: zijn smaak.

Tot slot verklap ik hier ook maar meteen mijn ultieme natte droom: een geelvintonijn vangen zónder hengel. Ja, dat kan. Je houdt de lijn vast met je hand, zoals nog steeds gebeurt in bepaalde delen van Afrika en Zuidoost-Azië. Vissers draaien daar de lijn over hun schouder heen en wikkelen hem rondom hun hand. Zoals Santiago uit Hemingways evergreen The Old Man and the Sea dat deed. Na een legendarisch gevecht met een reusachtige zwaardvis zeeg hij uitgeput neer op het strand, de handen bebloed en rauwgekerfd. Maar zonder vis, enkel het karkas. Grootser kan vissen niet zijn.

Mohammed Benzakour is socioloog en schrijver.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020