Zonder publiek beginnen is beter dan geen basketbal

De Dutch Basketball League (DBL) werd half maart definitief gestaakt vanwege de coronacrisis. In mei besloten de clubs dat er in het nieuwe seizoen in ieder geval niet voor lege tribunes gespeeld zou worden. „Basketbal zonder publiek is het niet, hoor. Net zomin als voetbal zonder publiek dat is”, zegt DBL-voorzitter Ramses Braakman nu. „Maar dit scenario was onvoorzien.”

De beslissing van het kabinet om de komende drie weken geen publiek toe te staan bij sportwedstrijden, viel dat jullie rauw op het dak?

„We verwachtten iets van een tweede golf, maar niet zo vroeg in het jaar. En niet met deze consequenties. We hebben in de zomer verschillende scenario’s besproken en hielden bijvoorbeeld rekening met een latere start van de competitie.”

Toch is maandag besloten gewoon met de competitie te beginnen.

„Met de vertegenwoordigers van de clubs hebben we na de persconferentie een spoedbijeenkomst via een videocall belegd. Toen is unaniem besloten om te beginnen. Als we nu al drie weken geen wedstrijden spelen, moeten we het competitieschema aanpassen. Die wedstrijden willen we later misschien inhalen en dan krijg je het probleem dat de speellocaties niet van de clubs zijn, maar van een gemeente of een exploitant. Bij het aanvragen van nieuwe speeldata zul je dan net zien dat er een postzegelbeurs is of een concert.”

Spelen zonder publiek is een pragmatische beslissing.

„Ja, ook om ervoor te zorgen dat de spelers fit blijven en we niet te lang uit beeld blijven bij fans en sponsors. We bieden een streamingdienst aan zodat fans de wedstrijden thuis kunnen zien. Waarschijnlijk tegen betaling, want de clubs missen een groot deel van de inkomsten. We hopen dat fans bereid zijn te betalen.”

Maar was niet alles erop gericht om de competitie met publiek te beginnen?

„Voor elke speellocatie en per veiligheidsregio hadden we een protocol gemaakt. Dat kon niet landelijk, omdat de MartiniPlaza in Groningen nou eenmaal anders is dan de Vijf Meihal in Leiden. Die protocollen zijn goedgekeurd. In Leiden zou met 600 man worden gespeeld, in Groningen met iets van 1.700 toeschouwers. Geplaceerd, in groepen, anderhalve meter afstand, met mondkapjes. Leiden wilde alleen de businessclubleden toegang geven om de contracten na te komen. Maar dat vervalt nu dus ook.”

Voorlopig slechts voor drie weken.

„We hopen uiteraard dat er snel weer een verruiming van de maatregelen komt. Het bizarre is dat we ons goed aan de regels kunnen houden. Het is ook nog niet echt bewezen dat het virus in stadions wordt verspreid. Maar het kan ook dat het op een gegeven moment onmogelijk wordt om wedstrijden te spelen omdat spelers besmet raken. We kunnen clubs niet in een bubbel zetten. Spelers wel, maar de teams zijn omgeven door vrijwilligers. We kunnen altijd nog besluiten om de competitie aan te passen, maar dat is het slechtste scenario.”