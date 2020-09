VK legt Wit-Russische president Loekasjenko sancties op

Het Verenigd Koninkrijk heeft verregaande sancties opgelegd aan de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en diens zoon voor het schenden van de mensenrechten in het Oost-Europese land. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dinsdag gezegd, meldt persbureau Reuters. Volgens Raab moet Loekasjenko samen met zijn zoon en zes hooggeplaatste ambtenaren verantwoordelijk worden gehouden voor het onderdrukken van oppositieleden, de media en de bevolking van Wit-Rusland in de nasleep van de verkiezingen in het land.

De sancties houden onder meer in dat Loekasjenko het Verenigd Koninkrijk niet meer in mag en dat zijn tegoeden op Britse rekeningen worden bevroren. Canada heeft eerder soortgelijke dwangmaatregelen opgelegd aan de Wit-Russische president. Raab zegt met de sancties de Wit-Russische autoriteiten tot de orde te willen roepen en een vreedzaam einde aan de onlusten in het land te willen maken. Hij zei ook de verkiezingsuitslag niet te accepteren.

In Wit-Rusland is het sinds de presidentsverkiezingen eind augustus zeer onrustig. Veel mensen zijn in de hoofdstad Minsk de straat opgegaan. De regering treedt hard op tegen de demonstranten. Zij beschuldigen Loekasjenko van fraude bij de verkiezingen. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja eiste de verkiezingsoverwinning op en dook kort daarna op in buurland Litouwen. Vermoedelijk is zij onder druk van de autoriteiten vertrokken.

Europese Unie

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben vorige week gezegd hun afzonderlijke relaties met Wit-Rusland te zullen herzien. Tot een gezamenlijk sanctiebeleid is de EU nog niet gekomen; niet ieder land wil even hard optreden tegen het regime van Loekasjenko, die door Moskou wordt gesteund. Wel zei EU-buitenlandchef Josep Borrell dat het Wit-Russische volk volgens hem „recht heeft op geloofwaardige verkiezingen”.

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag tijdens een ontmoeting met oppositieleider Tichanovskaja gezegd dat hij wil bemiddelen in de politieke crisis in Wit-Rusland, meldt Reuters. Volgens Tichanovskaja zou Macron in ieder geval hebben beloofd dat hij alles wil doen om de politieke gevangenen vrij te krijgen. Meer dan 350 mensen zouden inmiddels vastzitten of vast hebben gezeten.