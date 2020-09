Urkse wethouder stapt op vanwege integriteitskwestie

De Urkse wethouder Geert Post (SGP) is dinsdagavond opgestapt naar aanleiding van de conclusies in een integriteitsonderzoek naar zijn persoon. Dat onderzoek werd ingesteld vanwege een omstreden nevenfunctie die Post erop nahield.

Post raakte vorige maand in opspraak omdat hij een nevenfunctie als vervoersmanager bij het transportbedrijf van zijn zoon had achtergehouden. Zijn zoon werd begin augustus door de Britse douane gearresteerd na een vondst van vierhonderd kilo harddrugs in zijn vrachtwagen. Post had zijn taken als wethouder al neergelegd.

In een verklaring die te zien is bij Omroep Flevoland zegt Post dinsdag dat hij vindt „dat hij zelf kon aanblijven”, maar vraagt hij zich hardop af of anderen dat ook vinden. Verder zegt hij dat hij zich omwille van zijn gezin en zijn partij niet telkens publiekelijk wil verdedigen. Burgemeester Ineke Bakker noemde het besluit volgens Omroep Flevoland moedig.

Dinsdagavond was een extra raadsvergadering in Urk ingelast om het integriteitsonderzoek naar Post te bespreken. Dat onderzoek werd ingesteld op initiatief van burgemeester Ineke Bakker en de fractievoorzitters in de gemeente. De conclusie van het onderzoek luidde dat de activiteiten van de wethouder in strijd waren met de Gemeentewet. Zijn gedrag zou verder de schijn van belangenverstrengeling hebben gewekt.