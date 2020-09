Trump kan nog steeds winnen. Wat dan?

Veel Nederlanders hopen dat de Democraat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgende maand zal winnen en meer warmte zal brengen in onze banden met de Verenigde Staten. Maar we moeten ook nadenken over wat Nederland en de EU moeten doen als Donald Trump voor nog eens vier jaar als president wordt gekozen.

Opiniepeilingen schatten die kans dinsdag in op 22 procent – waar sommigen zijn overwinning in 2016 toen inschatten op nauwelijks 1 procent.

Sven Koopmans Arne Weverling zijn leden van de Tweede Kamer voor de VVD. Koopmans zit ook in de Parlementaire Assemblee van de NAVO.

Snel na de verkiezingen zou Trump zijn harde anti-China retoriek kunnen verzilveren door de banden met de Chinese economie zo veel mogelijk door te snijden, en dan Europa te dwingen de Amerikaanse kant te kiezen.

Protectionistische deal

Maar omgekeerd kan Trump ook inzetten op een plotselinge Amerikaanse protectionistische deal met Beijing: na de verkiezingen is er immers geen electorale reden meer om de spanningen verder op te voeren, en zo kan hij op korte termijn voordelen binnenhalen voor Amerikaanse producenten.

In beide scenario’s zouden wij te lijden hebben van een forse beperking van de vrije wereldhandel. Daarom moeten wij Trump er van overtuigen eerst een handelsakkoord met de EU te sluiten en zo samen sterker te staan in onderhandelingen met China.

Het is dan ook tijd dat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66), naast haar focus op ontwikkelingssamenwerking, meer aandacht besteedt aan onze handelsbelangen. Mocht het niet lukken om de Amerikanen en Europeanen bijeen te houden, dan moeten wij onze eigen assertieve economische politiek voeren, versterkt met partners zoals Australië, Japan en India.

Lees ook de column van Luuk van Middelaar: Als grote broer na zeventig jaar vertrekt

Om dit kracht bij te zetten moeten wij, zolang Trump de Wereldhandelsorganisatie (WHO) blijft frustreren en China als zogenaamd ‘ontwikkelingsland’ misbruik blijft maken van de handelsregels, ons zelfs voorbereiden om het werk van de Wereldhandelsorganisatie desnoods zonder de VS en China voort te zetten.

China

Waar China in economische beleid veel verder van ons afstaat dan de VS, zou een nieuwe regering Trump waarschijnlijk ver van ons af staan in milieu- en klimaatbeleid.

Juist op dat vlak heeft Beijing de laatste jaren meer inzicht gekregen. Met nog vier jaar Republikeins bewind in Washington in het verschiet, en in het licht van doorgaande Chinese assertiviteit in Azië en mensenrechtenschendingen in eigen land, zouden gezamenlijke projecten voor het verbeteren van het milieu een zeldzame brug kunnen zijn waarop Europa en China elkaar toch nog kunnen ontmoeten. Maar de grootste zorg voor een nieuwe termijn voor Trump zou een eventuele Amerikaanse terugtrekking uit de NAVO zijn. Zijn hoogste ex-medewerkers beweren dat zij hem ervan hebben weerhouden deze stap nu al te zetten. Een NAVO zonder de VS zou desastreus zijn voor de veiligheid van Europa, want zonder de Amerikanen kunnen wij ons simpelweg onvoldoende verdedigen tegen Russische agressie. Een herkozen Trump zal waarschijnlijk nog minder begrip hebben voor de lage Europese defensie-uitgaven.

Grootste zorg bij de herverkiezing van Trump is het mogelijk vertrek van de VS uit de NAVO

Onze militairen

Gezien de geopolitieke dreigingen was het al essentieel om meer te investeren in onze militairen, maar nu is het ook nog eens nodig om de Amerikanen te blijven overtuigen van onze bondgenootschappelijke band. Het is dan ook naïef en gevaarlijk dat Forum voor Democratie, GroenLinks en de Socialistische Partij openlijk spelen met de gedachte dat Nederland zélf de NAVO verlaat. Dit is een enorm cadeau voor Poetin, en ook een verkeerd signaal aan Trump.

Tegelijkertijd moeten we ophouden met het verwijtende vingertje dat de Tweede Kamer opheft tegen alles wat er mis is in Amerika. De democratische rechtsstaat daar moet haar eigen problemen oplossen. Onze hoogste prioriteiten zijn de Nederlandse veiligheid, ons zelfbehoud en onze banen. Daarom moeten we er alles aan doen om de NAVO intact te houden en de handelsbanden te bevorderen. Dat Amerika anders is dan Europa hebben de afgelopen jaren ons al geleerd. De trans-Atlantische band is te belangrijk om te verliezen in wishful thinking.