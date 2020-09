Een mooie najaarsdag in september 1970. Fluitend ben ik op weg naar het Amstelstation. Daar arriveert de trein uit Rotterdam met stapels NRC’s. Eén zo’n stapel is voor mij. Ik zal van de Waalstraat tot de Beethovenstraat 78 kranten gaan bezorgen.

In het bagagedepot van het station slaat de stemming om. De chef is er ook. We krijgen te horen dat de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad met een gezamenlijke krant komen. De bezorging van ‘mijn’ klantjes wordt voortaan gedaan door de Handelsblad-jongens. Weg zakcentjes. Toch wel een tikje.

Het is een schrale troost dat sindsdien met de zinsnede „jaargang ..., no. …” mijn ontslag altijd voorpaginanieuws is gebleven.

