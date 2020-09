‘The Nest’ kruipt langzaam onder de huid

In het openingsshot van The Nest zien we Rory (Jude Law) een telefoontje plegen, waarover precies hoort de kijker niet. Wel overtuigt hij daarna zijn vrouw Allison (Carrie Coon) om met hun twee kinderen van New York naar Engeland te verhuizen, het land waar Rory geboren is en kansen ziet om rijk te worden. Wat paardenliefhebster Allison voorvoelt, gebeurt vervolgens ook. De trans-Atlantische verhuizing is het begin van de onttakeling van hun huwelijk. Ook de kinderen kunnen moeilijk aarden in landelijk Surrey, vooral zoontje Ben.

De scène waarin Allison zich realiseert dat Rory de verhuizing gepland heeft zonder haar erbij te betrekken is meesterlijk. Regisseur-scenarist Sean Durkin focust daarbij de camera op haar gezicht. Zij zegt niets maar haar uitdrukking spreekt boekdelen. Dat mannen bepalen en vrouwen volgen is een van de thema’s die aan de orde komen in Durkins indrukwekkende, langzaam onder de huid kruipende film.

The Nest speelt zich af in de jaren tachtig, en Rory representeert de ambitieuze, materialistische yup. Hij maskeert zijn eenvoudige komaf door zich voor te doen als charmante man van de wereld met overal een mening over, zelfs als hij er niets vanaf weet. Als een zakendeal afketst, stort zijn wereld in, parallel lopend aan het falen van zijn huwelijk.

The Nest kan bogen op schitterend spel van Jude Law en Carrie Coon. Het sfeervolle, precieze camerawerk is van Mátyás Erdély, die eerder onder meer Son of Saul draaide. De stemmige score werd gecomponeerd door multi-instrumentalist Richard Reed Parry, lid van de Canadese band Arcade Fire.

Drama The Nest Regie: Sean Durkin. Met: Jude Law, Carrie Coon, Oona Roche, Charlie Shotwell. In: 35 bioscopen ●●●●●

