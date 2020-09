Sofia Coppola maakt luchtige film over overspel

Op hun huwelijksfeest voert Dean zijn bruid Laura mee naar het zwembad voor een potje stomende seks. Dan volgt een geestige montagesequentie – van seks naar sleur – op de klanken van Chet Bakers jazzstandard ‘I Fall In Love Too Easily’. Zakenman Dean is veel op reis, schrijfster Laura brengt de kinderen naar school. Door gebrek aan inspiratie komt zij aan het schrijven van een nieuwe roman niet meer toe. Het stel leeft het leven van een gemiddeld gezin. Totdat Dean ’s avonds laat thuiskomt en zich slaperig maar gepassioneerd op Laura stort om teleurgesteld in slaap te vallen als hij zich realiseert dat het om zijn eigen vrouw gaat. Wat is hier aan de hand?

Laura’s vader, charmeur en kunsthandelaar Felix, weet het zeker: Dean gaat vreemd. Want dat is nou eenmaal wat mannen doen. Zelf nam Felix het tijdens zijn huwelijk ook niet zo nauw, en in alle scènes waarin hij optreedt (meestal letterlijk met een liedje) complimenteert hij te pas en te onpas vrouwen. Zijn darwinistische opvattingen over man-vrouwverhoudingen planten een zaadje in Laura’s hoofd. De dochter, die geen weerwoord kan bieden aan haar dominante vader, ziet opeens overal tekenen dat haar man buiten de pot piest.

De nieuwe film van Sofia Coppola, gemaakt voor Apple TV, onderzoekt hoe achterdocht, biologisch gedetermineerde ideeën over man-vrouwverschillen en gevoelens van relationeel tekortschieten leiden tot een giftige cocktail. Overspel is een vrij zwaar onderwerp maar Coppola houdt On the Rocks luchtig. Vooral dankzij Bill Murray als Felix. Zijn charme verhult lang hoe onuitstaanbaar hij is, zowel in zijn gedrag als in zijn opvattingen over de seksen.

Lees ook een profiel van de regisseur van ‘On the Rocks’: De narcistische vaders van Sofia Coppola

Naast een verhaal over een huwelijkscrisis is On the Rocks een film over een vader-dochterrelatie die flink uit balans is, eentje waaruit Laura zich nog moet bevrijden. Ook is het een ode aan New York, de stad die Coppola oogstrelend in beeld brengt.

On the Rocks is een amusante film, met veel grappige scènes die mooi worden uitgespeeld door Murray en Rashida Jones (Laura). Zoals gebruikelijk bij Coppola bekoort de muziek. Maar uiteindelijk voelt hij te licht om echt te beklijven.

Komedie On the Rocks Regie: Sofia Coppola. Met: Rashida Jones, Marlon Wayans, Bill Murray. In: 50 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven