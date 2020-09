Sean Durkin over ‘The Nest’: ‘Ik heb voor de film mijn jeugd omgedraaid’

In het familiedrama The Nest is Jude Law te zien als de Britse zakenman Rory; een gladde charmeur, die altijd uit is op een grote slag. Hij besluit midden jaren tachtig op stel en sprong met zijn Amerikaanse vrouw Allison (Carrie Coon) en twee kinderen vanuit Amerika terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Daar denkt hij binnen te kunnen lopen dankzij de marktwerking die Margaret Thatcher heeft ontketend. Dat loopt anders. Allison, die haar eigen werk op een manege in de VS moet achterlaten, ontdekt dat het gezin aan de rand van de financiële afgrond staat.

The Nest is de voortreffelijke tweede film van regisseur Sean Durkin, die in 2011 in de prijzen viel op het Sundance filmfestival met Martha Marcy May Marlene; een psychologische thriller over een jonge vrouw in een sekte. In de tussentijd vielen verschillende filmprojecten op het laatste moment in het water, kreeg hij een kind en regisseerde Durkin het televisiedrama Southcliffe. Zo duurde het bijna tien jaar voordat hij zijn tweede speelfilm kon voltooien.

Voor zijn tweede film zocht Durkin (38) zijn onderwerp dicht bij huis. De regisseur groeide zelf zowel op in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. Zijn uitgangspunt waren zijn eigen jeugdherinneringen. „Zelf heb ik het omgekeerde traject afgelegd van het gezin in de film. Ik ben eerst opgegroeid in Engeland en later met mijn ouders naar de VS gegaan.

„In Engeland had ik het heel moeilijk. Net als de jongen in de film, Benjamin, werd ik op school gepest. Amerika vond ik geweldig. Daar was ik als kind veel gelukkiger. Voor de film heb ik eigenlijk mijn eigen verhaal omgedraaid. Maar hoe langer je eraan werkt, hoe verder de film ook van je af komt te staan. Nu ik zelf een kind heb ben ik ook meer gaan nadenken over Rory en Allison als ouders en over hun huwelijk.”

Jude Law speelt een opmerkelijke rol als de moreel ambivalente Rory. Hij is een man uit een kansarm milieu, die alle schepen achter zich heeft verbrand en niet meer om wil kijken. Hij kan dat gaandeweg steeds minder goed volhouden en komt soms in uitgesproken vernederende situaties terecht. „Rory is iemand die vooral weet wat hij niet is: hij weet dat hij zich niet wil laten bepalen door het milieu waar hij uit voortkomt. Maar hij weet niet wat hij dan wel is. Dat zegt misschien iets over hoe de wereld in de jaren tachtig veranderde. Maar zo’n levenshouding zie ik nog steeds bij sommige mensen om mij heen.”

Niet zo heel veel Hollywoodsterren zullen bereid zijn om een rol te spelen met zoveel scènes die ronduit vernederend zijn voor hun personage. „Jude Law kent in dat opzicht gelukkig geen remmingen. Mensen doen nu eenmaal dingen die niet altijd fraai zijn. Dat hoort bij het leven en bij mensen. Ik wil dat laten zien zonder erover te oordelen. Lang niet alle acteurs zijn daartoe bereid, maar zowel Jude Law als Carrie Coon durfde dat gelukkig aan.”

Carrie Coon is als de Amerikaanse die gestrand blijkt te zijn in Engeland niet minder dan een ontdekking. Ze heeft al een flinke staat van dienst in televisiedrama en het Amerikaanse theater. Maar in The Nest heeft ze voor het eerst een dragende filmrol. „Dat is natuurlijk eigenlijk crimineel. Ze is een ongelooflijk goede actrice. Carrie beheerst haar vak volledig. Ze heeft de bereidheid om zo diep te gaan als nodig is voor haar personage. Dat is een heel sterke combinatie. Gelukkig beginnen meer mensen dat nu te zien.”

Dat Allison haar brood verdient met paardrijles – haar paard speelt een belangrijke rol in het verhaal – ontleende Durkin ook aan zijn persoonlijke leven. „Mijn moeder en mijn zus hebben samen een manege gehad. Ik ben daarmee opgegroeid. Veel van wat er met het paard gebeurt in de film heb ik zelf meegemaakt. Dat krijgt in de film een soort metaforische lading, al was dat nooit mijn uitgangspunt. Voor Rory is het paard een statussymbool, maar voor Allison is haar paard een levend wezen, een dierbare metgezel.”

De ietwat afstandelijke camerastijl van The Nest is deels geïnspireerd op het werk van Michael Haneke. „Code inconnu van Haneke heeft mijn leven veranderd. Die film heeft een enorme invloed gehad op mij als filmmaker. Maar terwijl ik aan de film werkte ben ik daar niet bewust mee bezig geweest. Het is meer zo dat ik personages altijd in hun omgeving wil laten zien, omdat de omgeving vaak zoveel zegt. Ik geloof ook helemaal niet dat je warmte of emoties uitsluitend kunt overbrengen door een gezicht van dichtbij te zien. Soms kun je de kijker juist heel veel meegeven door alleen iemands achterhoofd in beeld te brengen.”

