Robert Oey: ‘Cannabis zit in het DNA van Nederland’

Regisseur en producent Robert Oey maakte de afgelopen jaren geprezen documentaires over Ayaan Harsi Ali, de oorlog in Mali en moslimterreur. Maar het waren altijd projecten waarin hij vrijwel al het voorwerk alleen deed, de gesprekken voerde én vervolgens de eindverantwoordelijkheid voerde over de montage. „Ik zag een foto van de redactie die verantwoordelijk was voor de tiendelige reeks The Vietnam War van Ken Burns: een enorme tafel met 28 man. Het leek me geweldig om als producent ook een keer in Nederland op die manier een groot urgent onderwerp aan te kunnen pakken.”

De KRO-NCRV had wel oren naar zo’n ambitieus project. Zo’n vijftien man werkten bijna drie jaar aan het zesdelige Cannabis, waarin Oey en regisseur Arjen Sinninghe Damsté het Nederlandse softdrugsbeleid tegen het licht houden. „Het onderwerp zit in ons DNA: iedereen in Nederland weet wel iets over wiet en het feit dat wij pioniers op dat gebied waren. Maar vrijwel niemand kent het hele plaatje: het gedoogbeleid, de achterdeurconstructie en de problemen waar de politiek al jaren weigert zijn vingers aan te branden.”

Kennis en durf

Het verhaal begint bij het Holland Pop Festival in Rotterdam in 1970, waar voor het eerst het gebruik van marihuana op het festivalterrein werd gedoogd. Zes jaar later besloot toenmalig justititieminister Dries van Agt voortaan in de wet een verschil aan te brengen tussen softdrugs en harddrugs, een revolutionaire nieuwe koers waarmee Nederland zich de woede van de rest van de wereld op de hals haalde. „Ik merkte tijdens het maken dat ik met weemoed terugkijk naar een tijd waarin Nederland besluiten durfde te nemen die voortkwamen uit kennis en durf”, stelt Oey. „We zagen softdrugsgebruikers niet meer als criminelen omdat uit gedegen onderzoek bleek dat de effecten van cannabis niet schadelijker zijn dan die van alcohol. Op basis van die feitelijke informatie werd snel en op maat beleid gemaakt; dat gebeurt voor mijn gevoel tegenwoordig veel minder.”

Van Agt (inmiddels 89) constateert in de documentaire tot zijn spijt dat de Nederlandse politiek nooit heeft doorgepakt en de manco’s van het beleid niet heeft opgelost, zoals de ‘achterdeur’ van de coffeeshops. Zij mogen wel wiet verkopen, maar de productie en het vervoer van cannabis is nog steeds illegaal.

Het verbaast internationale activisten dat Nederland helemaal niet meer trots is op het toentertijd zo vooruitstrevende softdrugsbeleid. „Een Amerikaanse expert zegt aan het slot van aflevering 6 dat het niet in ons karakter ligt om het van de daken te schreeuwen als we iets écht goed hebben gedaan. Zelfs behoudende landen als Thailand of Israël zijn ons inmiddels voorbij gestreefd als het gaat om het legaliseren van bijvoorbeeld medicinale wiet.”

Making a Murderer

Een rode draad in de serie vormt de zaak rond voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die in 2015 in Thailand tot 103 jaar celstraf werd veroordeeld voor het witwassen van geld dat hij verdiende met gedoogde verkoop van cannabis. Na veel kritiek van zowel de Nationale Ombudsman als de Tweede Kamer op de zaak, reisde minister Grapperhaus in de zomer van 2019 naar Thailand om te vragen of Van Laarhoven zijn Thaise cel mocht inruilen voor een Nederlandse gevangenis. Van Laarhoven keerde in januari terug naar Nederland en kwam eind augustus voorwaardelijk op vrije voeten.

De makers nemen duidelijk stelling in de zaak, erkent Oey. „Vergelijk het met de Netflix-documentaire Making a Murderer: als je de feiten op een rij legt, komt daar een heel duidelijk beeld uit naar voren dat je lastig kunt negeren.” Het team van Cannabis doet nadrukkelijk geen uitspraken over de zaak die nog steeds tegen de oud-coffeeshophouder loopt. „Maar dat je voor vermeend witwassen, op aandringen van het Nederlandse OM, in Thailand ruim vijf jaar achter de tralies verdwijnt, is in alle opzichten disproportioneel. Dat het OM alle verantwoordelijkheid daarvoor van zich afschuift, vinden wij nogal genant.”

Cannabis is vanaf deze woensdag zes weken te zien op NPO2.