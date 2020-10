Regeren is vooruitzien, toch?

Maandag kondigden premier Rutte en minister De Jonge op een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Iedereen begrijpt wel dat er iets moet gebeuren. Net als in maart zien we exponentiële groei in het aantal besmettingen. Maar hoe is het dan mogelijk dat premier Rutte de vrijwel directe afkondiging van de verscherpte maatregelen verklaart uit voortschrijdend inzicht dat de dagen ervoor is ontstaan? Waarom legt minister De Jonge uit hoe problematisch een reproductiegetal van 1,3 is, als het reproductiegetal die waarde al weken heeft?

In het voorjaar had de regering al weinig grip op het virus. Daar kon je begrip voor opbrengen, omdat de wereld voor het eerst sinds een eeuw met een pandemie van zo’n omvang wordt geconfronteerd. Dat begrip zag je ook terug in de trouw waarin heel Nederland de adviezen van de regering opvolgde. Nu, bij het begin van de tweede golf, is deze ad hoc-aanpak niet meer uit te leggen. We kennen het virus, we weten hoe gevaarlijk het is, en we weten hoe snel de situatie kan veranderen van niets aan de hand tot alle hens aan dek.

Aan de bestrijding van het coronavirus zijn veel dingen ingewikkeld, maar één ding is dat niet: de voorspelbaarheid van het worst case-scenario. In maart hebben wij al gezien hoe het RIVM met grote precisie de dagelijkse ziekenhuisopnames, IC-bezetting en overledenen kon voorspellen. We hebben ervaren wat exponentiële groei is en we kunnen daarop anticiperen. Dat mogen we zeker van onze regering verwachten. Dat betekent dat maatregelen niet vierentwintig uur van tevoren, maar twee weken van tevoren worden afgekondigd. Burgers, en met name bedrijven en instellingen, die tijd nodig hebben om zich op nieuwe maatregelen in te stellen, hebben daar recht op. Bovendien gaat er een stimulans vanuit: ‘Mensen, hou je aan de regels zodat de curves weer gaan dalen, dan kunnen de aangekondigde maatregelen over twee weken misschien wel worden afgeblazen of verzacht’.

Moedeloos van abstract doemscenario

Op de vraag wat het kabinet gaat doen als de afgekondigde maatregelen niet blijken te werken, gaf premier Rutte een typerend antwoord: misschien gaan we dan wel weer in de richting van een lockdown. Concreter werd het niet. Als directeur van een bedrijf of instelling zou ik daar heel weinig mee kunnen, behalve vrezen dat we in dezelfde ellende als dit voorjaar belanden. En als burger word ik eerder moedeloos van een abstract doemscenario, dan gestimuleerd tot het beter naleven van de basisregels.

Regeren is vooruitzien. Onze regering heeft in deze pandemie tot nu toe weinig vooruitziende blikken getoond. Ik wacht op de persconferentie waarin Rutte en De Jonge ons concreet uitleggen welke scenario’s er voor ons liggen en welke maatregelen die meebrengen. Natuurlijk hebben ze geen glazen bol, maar wel een leger aan experts dat het hun mogelijk maakt een realistisch en concreet perspectief te bieden. Het land voortdurend in de mist laten lopen, dat kan niet meer.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 1 oktober 2020

, Amsterdam