Rechter: OM moet uitleg geven over schaduwen advocaten in Dubai

Het Openbaar Ministerie moet in het Marengo-proces meer informatie verstrekken over het schaduwen van twee advocaten tijdens een bezoek in Dubai. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam dinsdag besloten. De rechter ziet geen aanleiding om verder te onderzoeken of het OM grenzen heeft overschreden in de zoektocht naar hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Het OM liet vorig jaar advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in Dubai achtervolgen, zo onthulde het AD in augustus. Het OM besloot hiertoe na een tip dat de raadsmannen daar een afspraak zouden hebben met de op dat moment voortvluchtige Taghi. Gevreesd werd dat de hoofdverdachte in het Marengo-proces nog meer moorden zou gaan plegen, aldus het OM. Het belang van de aanhouding van Taghi zou zo groot zijn dat de actie gerechtvaardigd was.

De onthullingen leidden tot verontwaardigde reacties in de advocatuur. Onder meer omdat het OM geen bijzondere toestemming voor de actie had gevraagd en omdat de advocaten achteraf niet zijn ingelicht.

De rechtbank stelt dat de publicaties in het AD onvoldoende zijn om de zaak verder te onderzoeken of getuigen te verhoren, zoals de advocaten eisten. Wel moet het OM stukken aanleveren waaruit blijkt dat het schaduwen van de advocaten nodig was en wat er precies is gebeurd in Nederland en Dubai. Het Marengo-proces draait om Taghi en zijn vermeende compagnons Saïd R. en veertien anderen, die onder meer worden verdacht van een reeks moorden en moordpogingen. Taghi werd in februari gearresteerd in Dubai.