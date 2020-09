Opnieuw geweld tussen Azerbeidzjan en Armenië om grensgebied

Azerbeidzjaanse militairen hebben dinsdag het vuur geopend op een militaire basis in de Armeense stad Vardenis. Ook zou een passagiersbus in brand zijn gevlogen na een aanval met een onbemande drone. Dat stelt het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken tegen internationale persbureaus. Vardenis ligt buiten de grensregio Nagorno-Karabach, waar al sinds zondag wordt gevochten.

De afgelopen dagen laaide het langlopende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over het betwiste gebied Nagorno-Karabach opnieuw op. Bij een aanval van Azerbeidzjan op dorpen in de regio vielen zondag zeker 39 doden, zo meldden de autoriteiten in Nagorno-Karabach. De erop volgende dagen hield het geweld aan de grens aan. De president van Azerbeidzjan claimde dinsdag tien dodelijke burgerslachtoffers sinds zondag.

De twee voormalig Sovjet-republieken vochten vanaf eind jaren tachtig een oorlog uit over de regio, waarbij meer dan dertigduizend doden vielen. Nagorno-Karabach is omsloten door Azerbeidzjaans grondgebied en wordt voornamelijk bewoond door etnische Armeniërs. Zij verklaarden zich in 1991 onafhankelijk als republiek Artsach. Deze republiek wordt niet internationaal erkend.

In 1994 tekenden de buurlanden een wapenstilstand. In 2016 laaide het geweld weer op en ook dit jaar zijn er militaire confrontaties. In juni werden twaalf militairen gedood. Azerbeidzjan heeft een bondgenoot in de Turkse president Erdogan, die maandag zijn onvoorwaardelijke steun uitsprak. De Duitse bondskanselier Merkel riep dinsdag beide landen op het geweld te staken. Donderdag komt de VN-Veiligheidsraad in spoedberaad bijeen om te praten over het conflict.

