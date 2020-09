Het OMT was strenger, met onder meer een avond- en nachtklok

Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan tussen het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet gaf, en de uiteindelijke maatregelen die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en premier Mark Rutte (VVD) maandagavond aankondigden. Zo adviseerde het OMT (PDF) een avond- of nachtklok in te stellen, bijvoorbeeld in grote steden waar veel coronabesmettingen zijn. Dit advies is niet door het kabinet overgenomen. Het team van experts had ook voorgesteld de maximale grootte van samenkomsten thuis op drie te stellen; het kabinet koos voor een maximum van vier personen.

Het advies en de maatregelen verschilden op nog een aantal punten. Zo had het OMT geadviseerd de maximumgroepsgrootte van samenkomsten in binnenruimten terug te brengen naar twintig, maar is die grens gesteld op dertig. Ook stelde het team „preventief mondneusmaskergebruik” en een bezoekersregeling in alle verpleeghuizen voor en werd een verplichte sluiting van de douches en kleedkamers bij sportclubs aangeraden.

Ook opvallend is dat het OMT het kabinet heeft geadviseerd te streven naar een reproductiegetal - hoeveel mensen een besmet persoon weer kan besmetten (ook wel bekend als de R) van onder de 0,9. Dit is volgens het team nodig „gezien de ernst en de snelheid van de stijging” van het aantal nieuwe besmettingen en de vrees dat de maatregelen niet altijd opgevolgd worden. De huidige maatregelen zijn er echter op gericht het R-getal terug te brengen tot 0,9. Waarom hiervoor gekozen is, is niet duidelijk.

De Jonge geeft uitleg

In een Kamerbrief legt minister De Jonge gedeeltelijk uit waarom het OMT-advies niet één-op-één overgenomen is. Zo zou een maximale groepsgrootte van dertig beter opgevolgd worden omdat in het voorjaar eenzelfde maximumaantal gold. De geadviseerde avond- en nachtklok en het sluiten van de douche- en kleedgelegenheden zegt de minister achter de hand te houden „om eventueel in een latere fase toe te passen”. Extra maatregelen in verpleeghuizen worden regionaal geregeld. Waarom hiervoor gekozen is, licht de minister niet toe.

Het kabinet stelt al sinds het begin van de coronapandemie dat de adviezen van de experts van het OMT leidend zijn bij de besluitvorming over coronamaatregelen. In het verleden noemde premier Rutte de adviezen van RIVM-directeur en OMT-voorzitter Jaap van Dissel „heilig”. Inmiddels worden echter ook andere experts geraadpleegd en blijkt het kabinet vaker af te wijken van de aanbevelingen die het OMT doet.

