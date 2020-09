OM eist tbs met dwangverpleging voor mesaanval bioscoop Groningen

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen de man die vorig jaar twee schoonmakers zou hebben gedood in een bioscoop in Groningen. Justitie verdenkt hem van doodslag, maar ziet af van een celstraf.

Het Pieter Baan Centrum deed psychisch onderzoek bij de verdachte, de 34-jarige Ergün S. Bij S. werden verschillende stoornissen vastgesteld en volgens experts was hij ten tijde van de gebeurtenissen in Groningen ontoerekeningsvatbaar. Ook concludeerden de onderzoekers dat S. een gevaar vormt voor de „veiligheid van de maatschappij”.

In oktober meldde een medewerker van de Pathé-bioscoop in kwestie bij de politie dat hij twee collega’s dood had aangetroffen in het pand. Het ging om een echtpaar. De twee waren met geweld om het leven gebracht. Doordat beveiligingscamera’s in het gebouw aanwezig waren, kwam S. al snel in beeld als verdachte. Een dag na de vondst van de lichamen werd hij aangehouden.

Uit onderzoek is volgens justitie gebleken dat S. het pand via een schuifdeur was binnengekomen omdat hij op zoek was naar een slaapplaats. Eenmaal in het gebouw trof hij een van de slachtoffers aan. De vrouw ging hij met een mes te lijf en hij stak daarbij meermaals op haar in. Daarna volgde een gevecht met de echtgenoot van de vrouw, die ook in de bioscoop werkzaam was. Ook hij kon zich niet verweren tegen de mesaanval.