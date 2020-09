Nu de besmettingen weer oplopen, wordt het spannend voor de economie

Het was hét grote voorbehoud in alle economische voorspellingen. Komt er een tweede coronagolf? Nu de Covid-19-besmettingen, eerder dan verwacht, in Nederland weer oplopen, wordt het spannend voor de economie, voor de werkgelegenheid en voor de gezondheid van het bedrijfsleven. Eén coronagolf doorstaan was voor ondernemers en zelfstandigen al een strijd om financieel te overleven. Maar een tweede klap?

Vanaf donderdag kunnen bedrijven gebruikmaken van een nieuw, versoberd steunpakket van de overheid dat loopt tot de zomer van 2021. Maar dat pakket met gestaag dalende loonsubsidies en omscholingsgeld is een maand geleden bedacht. Het is maar de vraag of dit pakket nog voldoet nu het kabinet maandagavond nieuwe beperkende maatregelen heeft genomen tegen de tweede golf.

Premier Mark Rutte (VVD) zei maandag dat de maatregelen economische consequenties hebben. Dat roept twee vragen op. Hoe staat de economie er nu voor? En worden met deze maatregelen de eerdere sombere scenario’s nu realistisch?

Storm op komst?

De economie heeft nu veel weg van een windstilte die volgt op een storm, of een stilte die een voorteken kan zijn van nieuwe turbulentie. De crisis van nu is niet gangbaar. De oorzaak ligt niet, zoals gebruikelijk, in de economie zelf. Er was geen overproductie, of beurskrach of hoge inflatie die getemd moest worden.

De crisis komt van buiten, in de vorm van het coronavirus. De consequenties voor de economie komen voort uit beperkende maatregelen van de overheid, en door veranderd gedrag van burgers – in hun hoedanigheid van ondernemer, consument of werknemer. Bovendien is er sprake van ongekende steun door de overheid ter waarde van tientallen miljarden euro’s. Ook de economie ligt in zekere zin op de intensive care. Dat maakt de huidige toestand wat onwezenlijk. Is er ondanks de ongeëvenaarde 8,5 procent krimp van de economie in het tweede kwartaal eigenlijk wel sprake van een economische crisis?

De gebruikelijke economische indicatoren geven namelijk al maanden tegenstrijdige signalen. Neem het aantal faillissementen van bedrijven. In een reguliere crisis stijgen ze. Eerst langzaam, dan steeds sneller, als consumenten bezuinigen en bedrijven minder investeren. Maar nu? In de week tot en met 19 september gingen 58 bedrijven failliet, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Minder dan een jaar eerder. Dit jaar gingen inmiddels 2.511 ondernemingen op de fles, dat waren er 241 minder dan in de vergelijkbare periode in 2019.

De consensus over de crisisaanpak: niet bezuinigen, maar uitgeven

De werkloosheid. Nog zo’n barometer die onmiddellijk uitslaat als een crisis bijt. Dat klopt: sinds maart is de werkloosheid met 1,7 procentpunt gestegen naar 4,6 procent. Dat is het niveau van drie jaar geleden. Zonder werk zitten is voor iedereen een persoonlijke tegenslag, maar kijk je naar de economie als geheel dan is de werkloosheid relatief laag voor een crisis. In 2013, het dieptepunt van de vorige crisis, was het 7,9 procent.

Nog twee financiële indicatoren. Mensen sparen hard. In een zware economische crisis halen consumenten juist geld van de bank om hun bestedingen op peil te houden. Dan de beurskoersen: de beursgraadmeter van de middelgrote Nederlandse bedrijven, een dwarsdoorsnee van de economie (bouwbedrijf BAM, PostNL, baggeraar Boskalis) staat op 800 punten. Dat is het niveau van anderhalf jaar geleden, toen het bedrijfsleven zonnige vooruitzichten kende. Met de huidige ultralage rente kiezen sommige mensen niet voor sparen, maar voor beleggen.

Nog een ogenschijnlijk verbazingwekkende stijger: prijzen van koopwoningen. Ze worden alleen maar duurder. In augustus waren koophuizen ten opzichte van een jaar eerder met ruim 8 procent in prijs gestegen. Overigens: ook tijdens de kredietcrisis die eind 2008 begon, stegen de huizenprijzen nog even door.

Indicatoren zoals bovenstaande brengen economen en beleidsmakers in verwarring.

Gaat het niet slecht dan? Jawel. De gezondheidscrisis pijnigt sectoren en beroepen waar mensen nauw contact hebben met andere mensen. De nieuwe maatregelen treffen hen bij uitstek opnieuw. De horeca. Congressen. Theaters. De toeristenindustrie. Maar ook het openbaar vervoer en luchtvaart, zoals de KLM.

Je ziet de gevolgen daarvan terug in het aantal gewerkte uren van alle werknemers en zelfstandigen samen. Dat is volgens het CBS in het tweede kwartaal met meer dan 6 procent afgenomen. Een andere aanwijzing is de consumptie van diensten, dat is bij uitstek een activiteit tussen mensen. In het tweede kwartaal kelderde de consumptie van diensten met ruim 19 procent, meldde het CBS. In juli, toen de horeca weer open was en Nederlanders massaal in eigen land op vakantie waren, was het nog steeds 15 procent lager dan een jaar eerder.

Snel de goede kant op

En toch ging het in de loop van de zomer weer snel de goede kant op. Voor een land waarin het heel slecht gaat, gaat het best wel goed, was het sentiment.

De meeste economen constateerden dat het herstel na de eerste coronagolf voorspoedig verliep, in een scherpe V-vorm. Op de site van de denktank Bruegel stellen Paul de Grauwe en Yuemei Yi dat in vergelijking met twee andere megacrises, die van begin jaren dertig en de financiële crisis van na 2008, de lijn omhoog verrassend snel weer gevonden is. De beleidsfouten van de jaren dertig worden niet meer gemaakt. Het soepele rentebeleid en het expansieve begrotingsbeleid ondersteunen de economie. En de banken hoeven niet eerst overeind te worden geholpen. Dat scheelt ook.

Maar nu de tweede golf er is, en ook nog eerder dan gedacht, verandert alles weer. Toen het Centraal Planbureau (CPB) twee weken geleden het economische scenario presenteerde bij de rijksbegroting voor 2021, gaf het in een aparte publicatie ook een herziening van het scenario voor de middellange termijn. Dat loopt tot 2025. In die actualisatie staat ook de prognose bij een tweede golf. En die liegt er niet om. Niet alleen is er een nieuw verlies aan productie en consumptie in zo’n tweede golf. Problemen voor de langere termijn worden ook pregnanter. Een hogere werkloosheid remt de arbeidsmigratie en remt de groei van de productiviteit. De potentiële groei van de economie valt terug.

Grote consequenties

Dat heeft grote consequenties. In het basisscenario van het CPB, waarin de coronacrisis zich tot één golf beperkt, loopt de staatsschuld in 2025 op tot 67 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In het ‘dieperdalscenario’ waarin de coronacrisis veel ingrijpender is, staat de staatsschuld op 84 procent. Het begrotingstekort bedraagt dan geen 1,7 procent maar 3,7 procent. En de werkloosheid loopt niet tot 4,5 procent maar tot 6,7 procent. Al met al zal ook pas in 2025 de economie weer op het niveau zijn van vóór het virus.

Neemt het kabinet dit scenario al serieus? Het spant erom. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) schreef maandagavond aan de Tweede Kamer dat het ‘tweedegolfscenario’ relevant wordt als „substantiële nieuwe lockdownmaatregelen worden genomen en huishoudens en bedrijven terughoudender worden in bestedingen en andere economische activiteiten”.

Het jaartal 2025 in de becijferingen van het CPB is overigens geen toeval. Het is het einde van de volgende kabinetsperiode. Politieke partijen baseren hun programma’s voor de verkiezingen van 2021 erop. En het huidige kabinet heeft er ook al mee te maken. Hun opvolgers moeten werken met een scenario waarin het virus verslagen is met de maatregelen die nu worden genomen. Of ze kampen met een scenario waarin de schade veel groter is geworden. Zo hangt ook politiek alles af van het beleid dat nu gaat worden gevoerd.