‘Lizzie’: fameus bloedbad dankzij seksisme

Lizzie Borden is een zwarte Amerikaanse legende: de vrouw die met een dubbele bijlmoord wegkwam. „Lizzie Borden took an axe/And gave her mother forty whacks/When she saw what she had done/She gave her father forty-one”, aldus een kinderrijmpje.

Op 4 augustus 1892 werden in Fall River, Massachusetts, Lizzies stiefmoeder Abby en vader Andrew vermoord. Zelf was ze toen in de schuur, getuigde ze; huishoudster Sullivan lapte boven de ramen. Niemand zou iets van het toch vrij brute geweld hebben gemerkt. Het publiek geloofde daar niets van, maar door slonzig politiewerk, tegenstrijdige getuigen, suggestief tegenbewijs en een vooringenomen jury kwam Lizzie Borden er toch mee weg. Zo’n diepgelovig meisje van goede stand kon zoiets gruwelijks gewoon niet hebben gedaan, meende de jury.

Dat seksisme in haar voordeel werkte is wrang, want Lizzie ziet het tegelijk als hoofdoorzaak van dit bloedbad. De film geeft – niet als eerste – een feministische draai aan deze cause célèbre. Lizzie Borden (Chloë Sevigny) is een epileptische misfit die op haar 32ste voor oude vrijster doorgaat. Ze heeft een stekelige relatie met vader Andrew (Jamey Sheridan), een hypocriete vrek, en stiefmoeder Abby (Fiona Shaw).

Uitgangspunt is de fameuze dubbelmoord, Lizzie focust op de oplopende tensie in huize Borden. Pa Andrew dreigt het familiefortuin te verkwanselen en dwingt ’s nacht de Ierse huishoudster Bridget Sullivan (Kristen Stewart) seksuele gunsten af. Wat stiefmama oogluikend toestaat. Lizzie sluit vriendschap met Sullivan en een romance bloeit op – wat pa dan weer ontdekt.

Een luguber bloedbad dankzij seksuele en sociale onderdrukking; Lizzie verzint een redelijk verrassende, maar overtuigende toedracht. De film observeert geduldig 19de-eeuwse privileges en vooroordelen en kan bogen op sterk acteerwerk. Sevigny laat bij de ogenschijnlijk frêle Borden onderhuids kille agressie broeien, Stewart lijdt geduldig als in de hoek gedreven, warme Sullivan. Wel doet dit uitgebleekte kamerspel er lang over om zijn punt te maken: onderweg staart men zeer langdurig door vitrages en strijken vingers bedachtzaam langs kant en gepolitoerd hout. Het tempo is iets te 19de-eeuws.

Drama Lizzie Regie: Craig William Macneill. met: Chloë Sevigny, Kristen Stewart, Jamey Sheridan. In: 17 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven