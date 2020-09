‘Koffieclub’ of toch een criminele organisatie?

Imposante mannen, met kale koppen en tatoeages. Ze noemen zichzelf generaal, Captain World of Captain Europe en zijn lid van motorclub No Surrender. Volgens oprichter Klaas Otto is de club niet meer dan een vriendengroep die een beetje wil toeren op de motor en koffie drinken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het een criminele organisatie, met een duidelijke hiërarchie en strakke regels, die zich bezig houdt met internationale drugshandel, geweld en afpersing.

Maandag hield het OM in de rechtbank in Groningen een vijf uur durend requisitoir tegen de vier verdachten die volgens het OM leiding gaven aan de criminele organisatie No Surrender: Klaas Otto, Henk Kuipers, Theo ten V. en Rico R. Het is de grootste strafzaak van de rechtbank Noord-Nederland. Het onderzoek duurde drie jaar, de inhoudelijke behandeling begon juni vorig jaar. In twaalf achtereenvolgende zittingsdagen zou de zaak behandeld worden, maar die twaalf dagen zijn inmiddels vijftien maanden.

Keer op keer werd de rechtszaak aangehouden, tot grote frustratie van de rechtbank. Eerst bleek de advocaat van Kuipers ziek te zijn en vast te zitten in Thailand, waarop mede-verdachte Klaas Otto zijn advocaat ontsloeg op de zitting – om hem snel erna weer in genade aan te nemen. Daarna bleek Kuipers zelf in afwachting van een operatie, wat weer vertraging opleverde. En ondertussen volgden nog twee wrakingen door de verdediging, allebei zonder succes.

Ook Holleeder lid

No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto, nadat hij brak met motorclub Satudarah. Zijn motorclub groeide snel, mede dankzij het lidmaatschap van de bekende crimineel Willem Holleeder. Een jaar na de oprichting had No Surrender 28 afdelingen in vijf landen en zo’n vijfhonderd leden. Otto was de zelfbenoemd ‘generaal’ van de club.

Klaas Otto: een god met een motorclub

In 2016 stapt Klaas Otto uit de club, waarom precies is onduidelijk. Emmenaar Henk Kuipers, die in het verleden vechtsporter en beveiliger was, neemt de leiding over. Met aan zijn zijde Theo ten V. en Rico R. genereert ‘Captain World’ Kuipers landelijke aandacht dankzij de populaire serie ‘Captain Henk’ op Powned, die een inkijkje gaf in de motorclub. Ook mocht Kuipers bij verschillende landelijke talkshows aanschuiven, onder meer nadat hij aankondigde een politieke partij op te richten, wat uiteindelijk niet doorging nadat financiers zich terugtrokken.

Volgens justitie is No Surrender geen koffieleutende vriendengroep, maar een zogenaamde Outlaw Motorcycle Gang met strikte regels. „In het eerste jaar lijkt een lidmaatschap leuk, met familiedagen, feesten en het ondersteunen van goede doelen”, zei de officier van justitie maandag tijdens de zitting. „Maar gaandeweg moeten aspirant-leden zich bewijzen door geweld en strafbare feiten te plegen.”

Eruit stappen is niet zomaar mogelijk, aldus het OM. Kuipers is volgens justitie geen „knuffelcrimineel”, maar net als de andere drie verdachten „een ordinaire crimineel, die leiding gaf aan criminele organisatie”. Het OM beticht hem van verschillende afpersingen en mishandelingen tijdens ‘bad standings’. Volgens de verdachten is dat een geweldloos royement van een lid, die zijn clubhesje moet inleveren en geen contact meer mag hebben met andere clubleden.

Maar op afgeluisterde gesprekken in het clubgebouw in Emmen is te horen dat leden rake klappen krijgen van voornamelijk Kuipers, aldus justitie. Kuipers zegt naderhand een paar „flappers” of „tikkies” uitgedeeld te hebben, blijkt uit de afgeluisterde gesprekken. Ook volgt na zo’n bad standing een boete van 5.000 euro – volgens het OM een verdienmodel van de club. Maar tijdens de rechtszaak ontkennen of zwijgen de verdachten over het geweld.

Tegen Kuipers eist het OM een celstraf van twaalf jaar. De drie andere kopstukken van de motorclub hoorden een eis tegen hen tussen de drie en zes jaar cel.

De uitspraak van de rechtbank Groningen wordt in november verwacht.

Minder incidenten, meer leden bij criminele motorclubs