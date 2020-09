Kabinet overstag, mondkapjes worden ‘dringend geadviseerd’

Het taboe is eraf: ook het kabinet raadt nu mondkapjes aan. Voortaan is het dragen van een mondkapje in openbare overdekte ruimtes een van de basisregels in de coronabestrijding, net als handen wassen, afstand houden, drukte mijden en thuis blijven bij klachten.

Tot deze week werden ‘mondneusmaskers’ als vorm van schijnveiligheid gezien. Maar woensdag kwam de draai. Zo snel dat een precieze uitwerking van de nieuwe richtlijn nog even op zich laat wachten, tot uiterlijk vrijdag. „Nu is de positie: dringend advies, punt”, zei premier Mark Rutte (VVD) in de Tweede Kamer. Dat advies ging direct in en geldt in alle publieke binnenruimtes in Nederland, overal waar je „de hemel niet kunt zien”, in Ruttes woorden. Scholen zijn uitgezonderd van de richtlijn: daar moeten leerlingen al afstand houden van hun leraren.

Maandag adviseerden Rutte en corona-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in een persconferentie ook al mondkapjes te dragen. Maar dat advies gold alleen in winkels, en alleen in de risicoregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het was aan winkeliers te bepalen of ze mondkapjes gingen verplichten. Ging Rutte, Hagenaar, zelf dan ook een mondkapje dragen bij het boodschappen doen, vroeg een journalist. Daar had hij nog niet over nagedacht, zei Rutte.

Averechts effect

Het paste bij de kabinetsstrategie van de afgelopen maanden. Rutte, De Jonge en Jaap van Dissel, RIVM-directeur en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) herhaalden steeds hun boodschap: het effect van mondkapjes was te ongewis om ze op grote schaal, buiten de zorg en het ov, in te zetten. Het kon zelfs averechts werken, zeiden ze erbij, als mensen door een gevoel van schijnveiligheid minder afstand zouden houden.

Het OMT heeft nooit een brede inzet van mondkapjes bepleit, maar ook daar is bij een aantal leden de overtuiging gegroeid dat ze een bijdrage kunnen leveren. „Op dit punt waren de leden van het OMT verdeeld”, schreef Van Dissel maandag. Een nieuw advies zou pas volgende week volgen.

Rutte heeft de adviezen van het OMT één keer eerder ingehaald door scherpere maatregelen aan te kondigen. Dat was in maart, toen het kabinet de scholen sloot zonder dat het OMT daarop had aangedrongen. De wetenschappelijke adviezen waren van groot belang, zei Rutte daarover, maar het was even belangrijk de roep uit de samenleving mee te laten tellen: „Het is ook een democratie die zo’n besluit neemt.”

Die roep uit de samenleving klonk deze week opnieuw, steeds iets luider: nu was het de roep om veel meer gebruik te maken van mondkapjes in de strijd tegen het virus. Dat begon maandag direct na de persconferentie. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen verder dan het kabinet. Zij breidden het advies mondkapjes te dragen in hun regio eigenhandig uit van winkels naar alle openbare overdekte ruimtes. Eindhoven, niet genoemd door het kabinet, sloot zich erbij aan.

Lappendeken

In die steden ontstond lokaal een lappendeken aan regels die mondkapjes verplichten. Wel in de Bijenkorf, niet in de HEMA. Wel in het Rijksmuseum, niet in het Mauritshuis. Winkeliers waren niet blij dat het kabinet de keuze aan hen liet, om de mondkapjes in hun zaak te verplichten en hun klanten eraan te houden. Opiniepeilingen wezen op brede maatschappelijke steun voor een plicht. Andere landen doen het al.

Woensdag nam de druk verder toe. ’s Ochtends, voor het Kamerdebat, gingen Kamerleden voor het eerst in gesprek met het ‘Red Team’, een collectief van wetenschappers dat zich heeft opgeworpen als tegenhanger van het OMT en wél voor een mondkapjesplicht pleit. „De signaalwaarde daarvan is zo groot en de toegevoegde waarde is aangetoond”, zei initiator Wim Schellekens.

In het Kamerdebat sprak een meerderheid zich vervolgens uit vóór een mondkapjesrichtlijn. Als Rutte en De Jonge bevreesd waren hun draagvlak te verspelen door al te grote sprongen te nemen, dreigde nu het omgekeerde: een kabinet dat achter de rest van het land leek aan te lopen.

Die druk blijft. Het „dringende advies” kan nog altijd een mondkapjesplicht worden. Het is sowieso niet zeker dat het bij de huidige maatregelen blijft, klinkt het in coalitiekringen. Het kabinet wil het maandag gekozen pakket drie weken uitproberen. Maar een uitbreiding, met een avondklok of een aanscherping van maximale groepsgrootte, is niet uitgesloten.

