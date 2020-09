‘Justitieel onderzoek naar scheepsbouwer IHC om steekpenningen’

Er loopt een onderzoek naar de Nederlandse scheepsbouwer Royal IHC in verband met de mogelijke betaling van steekpenningen bij een opdracht in Brazilië. Dat schrijft Het Financieele Dagblad dinsdag op basis van Braziliaanse rechtbankstukken. Het onderzoek is onderdeel van het omvangrijke corruptie-onderzoek Operatie Lava Jato (‘Wasstraat’), waarin het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras centraal staat.

Royal IHC zegt de zaak eind vorige week te hebben vernomen uit de Braziliaanse media. „Wij zijn tot dusver niet benaderd door het Openbaar Ministerie of de Braziliaanse autoriteiten. We wachten het onderzoek af”, zegt een woordvoerder tegen NRC. Het Openbaar Ministerie geeft geen commentaar op de zaak en eventuele Nederlandse betrokkenheid bij het onderzoek, zo laat een woordvoerder van het functioneel parket dinsdagochtend weten.

De zaak van IHC draait om een order van zes schepen ter waarde van ruim 1 miljard euro door het Maleisische bedrijf Sapura Energy dat pijpleidingen legt voor de kust van Brazilië. Een Braziliaanse bemiddelaar zou bij deze opdracht ruim 14 miljoen euro gekregen hebben voor zijn bemiddeling, maar een deel daarvan hebben gebruikt voor omkoping. Hierbij zou geld zijn doorgesluisd naar een bedrijf op de Bahama’s en een in Singapore, die beide gelinkt worden aan directeuren van Sapura. De Braziliaanse Justitie vermoedt dat het gaat om steekpenningen die zijn verhuld met vervalste documenten.